Аршавин ответил ван дер Варту на подозрения российских футболистов в допинге на Евро-2008

В четвертьфинале турнира россияне обыграли голландцев со счетом 3:1, причем два мяча они забили в дополнительное время. Ван дер Варта удивило то, что после 90 минут основного времени голландцы были совершенно разбиты из-за жары, а россияне выглядели как новенькие. Вспомнив более поздние допинговые скандалы в России, ван дер Варт допустил, что и в тот раз не все было чисто.

«Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была «группа смерти», они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе еще почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта», — сказал Аршавин.

Андрей Аршавин в том матче забил третий гол в ворота голландцев, издевательски пробив между ног голкиперу Эдвину ван дер Сару. Сборная России по итогам турнира завоевала бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подпишет новый контракт с красно-белыми.