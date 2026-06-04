«Пространство нужно выбирать быстрее»: министр Решетников на ПМЭФ-2026 выступил за смягчение денежно-кредитной политики

По словам главы ведомства, пространство для принятия таких решений нужно «выбирать быстрее».

«В прошлом году мы говорили, что хотелось бы больше любви к экономике. Наверно за этот год с пониманием мы сделали большой шаг вперед. У нас постоянные коммуникации с Банком России, мы понимаем и во многом разделяем логику коллег. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы то пространство, которое есть сейчас для смягчения ДКП, оно выбиралось бы быстрее. Но в то же время мы понимаем, что делают коллеги», — заявил Решетников.

По данным издания, еще один вопрос, который поднял министр, касался банков. Ведомство беспокоит, сумеют ли финансовые организации нарастить капитал, чтобы подкрепить расширение экономики. Решетников сделал акцент на том, что кредитование не должно расти исключительно за счет одного-двух лидеров.

«Нас волнует вопрос, а хватит ли капитала банков на расширение кредитования экономики, которое неизбежно, сейчас потихоньку настает. Мы видим и потребности и восстановление, это тоже отдельная площадка для дискуссии, чтобы рост кредитования не был сосредоточен в 1-2 крупных банках. Нам нужно, чтобы вся банковская система в этом участвовала», — пояснил министр.

XXIX Петербургский международный экономический форум, в котором принимают участие эксперты разных сфер, проходит в эти дни — с 3 по 6 июня 2026 года.

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