«Спартак» подпишет форварда, сыгравшего около 700 матчей в НХЛ

Сын известного советского хоккеиста Александра Гальченюка родился в США, на драфте НХЛ-2012 Алекс был выбран «Монреалем» под общим третьим номером.

Именно в составе «Канадиенс» Гальченюк-младший и провел свои лучшие сезоны в НХЛ. Также нападающий играл за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Торонто» и «Колорадо». В общей сложности он сыграл 654 матча в регулярных чемпионатах, набрав 354 (146+208) очка, а также провел 38 игр в плей-офф с 17 (5+12) баллами.

В КХЛ Гальченюк приехал три года назад, сезон отыграл в СКА, а затем два — в «Амуре». В сезоне 2025/26 в активе 32-летнего хоккеиста 52 матча с 30 (13+17) очками.

В прошлом году хоккеист оформил российское гражданство и не будет считаться легионером в КХЛ.

Ранее сообщалось, что канадский форвард Джошуа Ливо перейдет в «Авангард».