«Не читайте советских газет!»: Валерия и Иосиф Пригожин высмеяли слухи о разводе и разделе имущества

Российская певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, которые почти 22 года назад связали себя узами брака, вновь оказались в центре внимания желтой прессы. На этот раз появились слухи о том, что пара якобы находится на грани развода и делит совместно нажитое имущество, пишет Super.

Несмотря на это, певица и продюсер решили не оставлять эти домыслы без ответа. Они записали совместное видео, чтобы раз и навсегда развеять все сомнения.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, Валерия и Иосиф прогуливаются по Москве и обращаются к своим подписчикам. Певица, не скрывая иронии, восклицает: «Что ж такое пишете?! Что мы имущество делим, разводимся!»

В этот момент ее супруг отрицательно качает головой, подтверждая, что ни о каком разрыве речи не идет. Валерия также призвала поклонников не верить неподтвержденной информации и добавила: «Друзья, не читайте с утра советских газет! Хорошего всем настроения!»

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин состоят в браке с 2004 года. В пятницу, 5 июня, пара отметит бронзовую годовщину свадьбы. Сами супруги, судя по всему, настроены оптимистично и не намерены поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о завершении карьеры.