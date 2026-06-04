На ПМЭФ вице‑премьер Новак заявил о стабильности топливного рынка

Вице-премьер Александр Новак заявил о стабильной работе внутреннего рынка топлива. Такую оценку эксперт дал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который продлится до 6 июня, сообщили Финансы Mail.

По информации вице-премьер РФ, цены на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции.

«В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с федеральным центром и министерством энергетики будут внимательно за этим следить», — заявил Новак.

По информации издания, вице-премьер допустил возможность усиления контроля над экспортом топлива. В случае острой потребности, разъяснил он, кабинет министров вправе запретить производителям вывозить дизель за границу.

«Все возможно, и по мере необходимости могут быть такие решения. Пока такой необходимости нет», — пояснил вице-премьер.

По данным издания, Новак обратил внимание на техническое состояние отрасли. Часть российских нефтеперерабатывающих заводов, по его словам, сейчас остановлена на внеплановые ремонты. Кроме того, объемы нефтедобычи, добавил он, снизились.

«У нас ряд нефтеперерабатывающих заводов находится в неплановых ремонтах. Но мы, естественно, максимально загружаем экспортную инфраструктуру», — отметил он.

Вице-премьер также зафиксировал падение объемов добычи нефти. Как он уточнил, на текущий момент добыча ведется в несколько меньших объемах по сравнению с началом года.

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