Синоптики сказали, когда воздух в Подмосковье прогреется почти до +30 градусов

Жителей Московской области в предстоящие выходные ждет почти идеальная летняя погода. После кратковременных дождей в конце рабочей недели регион окажется под влиянием более устойчивого антициклона, благодаря чему воздух прогреется до +28 градусов, а осадки практически прекратятся. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 5 июня, погода еще будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем температура в Москве составит +23…+25 градусов, по области — до +25 градусов. При этом местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах Подмосковья не исключены грозы.

Уже в субботу ситуация заметно улучшится. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов по области, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет малооблачным.

Самым теплым днем выходных станет воскресенье, 7 июня. По данным Ильина, температура воздуха в Московской области повысится до +23…+28 градусов, а в столице — до +27 градусов. Осадков также не ожидается, сохранится небольшая облачность и слабый восточный ветер.

«Выходные порадуют жителей региона по-настоящему летней погодой. Дождей практически не будет, а температура приблизится к отметке +28 градусов», — отметил синоптик.

В начале новой недели жара сохранится. В понедельник и вторник, 8 и 9 июня, воздух по области сможет прогреваться до +29 градусов. Однако вместе с этим возрастет вероятность кратковременных дождей, а небо станет более облачным.

Таким образом, предстоящие выходные могут стать одними из самых комфортных с начала сезона и отлично подойдут для прогулок, поездок на дачу и отдыха на природе, а также для рыбалки.