Обожают бары и клубы: назван топ-5 главных тусовщиков среди знаков зодиака

Настоящими мастерами общения эзотерик Майя Королева назвала Близнецов, поставив представителей этого знака зодиака на первое место среди главных тусовщиков гороскопа. Она перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-5 знаков, которых точно можно назвать постоянными гостями шумных вечеринок.

По ее словам, Близнецы известны своей энергичной натурой, они постоянно ищут новых знакомств, из-за чего становятся центром внимания на любой вечеринке. Второе место среди главных тусовщиков занимают прирожденные лидеры и настоящие шоумены Львы. Их харизма привлекает многих, а оптимизм придает атмосферу веселья и радости любой вечеринке.

К новым ощущениям и приключениям всегда готовы свободолюбивые Стрельцы. На тусовках они обычно живо обсуждают свои последние приключения, что делает их интересными собеседниками, отметила Королева. Весы, главные эстеты гороскопа, впечатляют гостей вечеринки своим обаянием и тактом, что добавляет им популярности.

«Весы могут создать комфортную атмосферу и помочь людям находить общий язык, поэтому они часто оказываются в центре интересных встреч и событий», — продолжила эзотерик.

Последнее место среди главных тусовщиков гороскопа занимают полные энергии Овны. Они первыми решаются на приключения во время вечеринок. Овны любят флиртовать и общаться, из-за чего их нельзя не заметить на празднике.

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