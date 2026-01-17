Обратная сторона времени: ученые нашли математическое отражение Большого взрыва
Ученые предложили революционное переосмысление кротовых нор и Большого взрыва
Международная команда исследователей выдвинула новую теорию, которая кардинально меняет понимание фундаментальных концепций физики. Согласно опубликованному исследованию, знаменитая концепция «кротовых нор» (мост Эйнштейна–Розена) никогда не предназначалась для описания проходимых тоннелей в пространстве-времени, а является математическим отражением самой природы времени, пишет портал «Новая Наука ».
Ученые вернулись к первоисточникам 1935 года, где Эйнштейн и Розен представили свою модель как математическую конструкцию для согласования уравнений частиц и гравитации. Современная интерпретация на основе квантовых принципов предполагает, что этот «мост» соединяет не разные точки пространства, а два противоположных направления течения времени.
Новая модель предлагает решение одного из главных парадоксов современной физики — проблемы исчезновения информации в черных дырах. Согласно теории, информация не уничтожается, а продолжает эволюционировать в зеркальной, обращенной во времени компоненте квантового состояния, что сохраняет фундаментальный принцип унитарности квантовой механики.
Космологические последствия теории еще более революционны. Большой взрыв мог представлять собой не абсолютное начало, а квантовый «отскок» между сжимающейся и расширяющейся вселенными с противоположными стрелами времени. В таком сценарии наша Вселенная могла возникнуть внутри черной дыры предыдущего космоса, а некоторые объекты (например, первичные черные дыры) могли «пережить» этот переход и составлять часть темной материи.
Исследователи подчеркивают, что их теория не предполагает возможности межзвездных путешествий через кротовые норы, а требует разработки новых методов для экспериментальной проверки.