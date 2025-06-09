Обвинение в изнасиловании и уклонение от уплаты налогов: темная сторона победоносного Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду мотивирован в свои 40 лет на победы из-за трудного детства и желания доказать, что он лучший в мире игрок. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Татьяна Маремпольская.

Характер победителя

В воскресенье, 8 июня, сборная Португалии по футболу обыграла Испанию в финале Лиги Наций в серии пенальти, в основное время команды сыграли со счетом 2:2. Во время игры Криштиану получил травму, однако именно его гол вывел португальцев в дополнительно время. После победы Роналду испытал спектр эмоций, ТВ-камеры засняли, как он плачет и радуется победе. И как заверила психолог Маремпольская, такая эмоциональность и желание побеждать будут с Роналду всю жизнь.

«Роналду — исключение из правил, такого второго нет. Это как Пеле, но только Роналду. Он пятикратный обладатель награды “Золотой мяч” и лучший бомбардир», — пояснила эксперт.

Слезы футболиста после победы в финале Лиги Наций связаны с национальным характером, Роналду — португалец, южным народам присуща эмоциональность, подчеркнула специалист.

«Он португалец и этим уже все сказано. Он и плакать будет, и эмоции будут у него», — отметила психолог.

При этом одна из главных причин по сохранению мотивации для Роналду — скромное детство и отсутствие как такового материального богатства, считает Маремпольская.

Фото: [ соцсети ]

«Мама Криштиану очень сильно в него вкладывалась, поэтому у него сейчас культ матери. Он ни с одной женщиной не может построить отношения, если он мамино добро не получит. Его мать правильно воспитала, это заложено с детства, и это будет с ним всю жизнь», — выразила мнение эксперт.

И как считает психолог, Роналду до сих пор отдает матери все, что возможно, за тот успех, который у него имеется.

«Очень скромная материальная составляющая в детстве сложила ему психологию на победу. Он за счет этого живет и имеет лидерство, чемпионство и мировую известность. У него все есть уже, казалось бы, к чему стремиться? Но он найдет, к чему стремиться. У него победа ради победы. Он постоянно доказывает сам себе: “Я лучший”. И у него это не приобрело форму гиперкомпенсации. Роналду не зазвездился, он много участвует в благотворительности», — отметила специалист.

При этом добиться такого же уровня мотивации, как у Роналду, возможно, заверила эксперт. В частности, мужчину может мотивировать собственное самолюбие и мотивирующая на успех женщина рядом с собой.

«Роль такой женщины может занять мать или возлюбленная. Правильно сложенные отношения с миром могут мотивировать. Прежде всего это женщина и самолюбие: то, как человек к себе относится, уважает себя или не уважает. Если он построит отношения с правильной девушкой, она его замотивирует», — заключила Маремпольская.

От мальчика с Мадейры до миллиардера в бутсах

Родившийся 5 февраля 1985 года в Фуншале (остров Мадейра, Португалия) Роналду начал карьеру в клубе «Спортинг», но уже в 2003 году был куплен «Манчестер Юнайтед» за 12 млн фунтов — рекордную сумму для игрока его возраста. Далее последовали трансферы в «Реал Мадрид», «Ювентус», возвращение в «Юнайтед» и, наконец, сенсационный переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По информации на январь 2025 года, зарплата Криштиану Роналду в саудовском клубе составляет 200 млн долларов в год.

На сегодняшний день он стал первым футболистом-миллиардером, собрав за карьеру более 1 млрд долларов дохода, включая контракты с брендами, сообщает Forbes.

Фото: [ соцсети ]

Скандалы и тени славы

Несмотря на всемирную любовь и признание, карьера Роналду не обошлась без резонансных инцидентов:

Обвинение в изнасиловании (2009 / всплыло в 2018)

В 2018 году американка Кэтрин Мэйорга обвинила Роналду в изнасиловании, якобы произошедшем в Лас-Вегасе в 2009 году. Игрок отрицал все обвинения. В 2022 году, по данным BBC, дело было окончательно закрыто, поскольку не было достаточных доказательств.

Уклонение от уплаты налогов в Испании (2017)

В 2017 году Роналду оказался в центре налогового скандала. Его обвинили в сокрытии доходов на сумму 14,7 млн евро. Он заключил соглашение с испанскими властями, выплатив 18,8 млн евро и избежав заключения, сообщило The Guardian.

Ранее стало известно, что Роналду высказался об игре 17-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямаля.