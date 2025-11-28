Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил в своем телеграм-канале, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели у него дома обыски. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, пройдут ли обыски у других членов киевского режима.

Ермак сообщил, что НАБУ и САП действительно осуществляют процессуальные действия по месту его проживания, следователи не сталкиваются с препятствиями и получили полный доступ к квартире. По его словам, на месте присутствуют его адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями, а он сам оказывает полное содействие. Политолог Маркелов подчеркнул, что развал киевского режима неизбежен.

«Киевский режим само собой развалится. Он не нравится президенту США Дональду Трампу. Главная проблема обысков это то, что Зеленский надоел Трампу. Вообще вся киевская команда надоела, потому что они его дурят, обманывают, вступают в сговор с европейцами и сливают телефонные разговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа», — пояснил эксперт.

Коррупционная тема на Украине неудивительна — помощники американского лидера дали ему понять, что проблема в урегулировании конфликта исходит не от Москвы, а от Киева. По этой причине НАБУ под руководством ФБР давит на Зеленского, считает специалист.

«Первый круг был Тимур Миндич [кошелек “Зеленского], Ермак практически последний круг перед Зеленским, между ними все еще есть промежуточный кружочек: супруга Зеленского — ее недвижимость и бизнесы, а также счета в британских и французских банках», — заявил он.

Давление должно дать понять украинскому лидеру, что у него мало вариантов для собственного спасения, отметил политолог.

«Если доберутся до Зеленского, то вскроются файлы ФБР и НАБУ на него. А дальше либо в отставку, либо убегать с Украины, либо подписание мирного плана Трампа», — заключил Маркелов.

