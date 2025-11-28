Встреча Орбана и Путина: скрытые мотивы, большие риски и возможный поворот в украинском вопросе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Reuters. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что ожидать от возможной встречи между двумя лидерами.

По информации агентства, Орбан планирует обсудить вопросы обеспечения поставок нефти и газа, а также возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Политолог Мезюхо подчеркнул, что в первую очередь лидер Венгрии захочет обсудить внутренние вопросы в области экономики.

«Несмотря на то, что у Российской Федерации на сегодняшний день очень сложные отношения с ЕС, с Будапештом мы продолжаем проекты в области атомной энергетики и энергоресурсов. Орбан заинтересован в том, чтобы эти проекты не сворачивались», — пояснил эксперт.

По его словам, венгерский премьер также заинтересован во встрече с Путиным в контексте предстоящего электорального цикла внутри его страны.

«Сегодня внутри Венгрии проевросоюзовские силы набирают обороты. Они ориентируются на нынешний состав Европейской комиссии, который критично настроен в отношении Орбана. Предстоит ожесточенная схватка, и такой визит добавит некие электоральные очки главе исполнительной власти Венгрии», — заявил он.

При этом политолог не исключил, что премьер-министр Венгрии весомую часть своего визита посвятит урегулированию украинского конфликта.

«Орбан хотел бы, чтобы саммит президентов России и США состоялся в Будапеште. Я не исключаю того, что после визита в Кремль через некоторое время он появится в Белом доме и выступит коммуникатором между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Ему не впервой выполнять такие деликатные поручения», — заключил Мезюхо.

