Одесса под прицелом Запада: зачем Украине гарантии безопасности и кому на самом деле нужен город

Украина требует гарантии безопасности для Одессы, поскольку считает, что город может отойти странам Запада. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее ТАСС сообщил, что Украине критически важны гарантии безопасности для Одессы. Политолог Перенджиев считает, что это большая игра Запада, которая не очень хороша для России. При этом сама Одесса не будет украинской ни при каких обстоятельствах: она будет натовской или окажется в составе России.

«Разговоры по безопасности Одессы говорят о том, что на нее точно навострились страны Запада: Великобритания, США, Польша, Румыния и Франция с Германией. Они хотели бы свои кусочки получить. Гарантия безопасности Одессы фактически формирует механизм того, чтобы она перестала быть украинской как таковой. Это очень серьезная игра, где нас хотят загнать в ловушку», — пояснил эксперт.

По этой причине специалист считает, что России не стоит обсуждать с Украиной безопасность каких-то отдельных территорий.

«Если обсуждать вопросы безопасности, то только об оставшейся части Украины. Также обязательно нужно говорить, что безопасность Украины не должна основываться на введении войск НАТО и вообще сил иностранных вооруженных сил», — заключил Перенджиев.

