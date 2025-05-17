Одинокие девушки не ходили в гости 18 мая: народные приметы и запреты в день Ирины-рассадницы

Великомученицу Ирину и икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша» чтит православная церковь 18 мая. В народе дату назвали Ирина-рассадница. О чем предупреждают и что запрещают поверья этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Великомученица Ирина жила в I веке и была дочерью языческого правителя. Благодаря наставлениям своего учителя, она уверовала во Христа и посвятила свою жизнь служению Богу. Претерпев множество мучений за веру, она осталась непоколебимой и обращала ко Христу многих язычников.

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» — относительно новый образ, получивший широкую известность лишь в конце XIX века. Согласно преданию, отставной солдат, страдавший от пьянства, получил во сне указание отправиться в Серпуховский Владычний монастырь и найти там икону с таким названием. После молебна перед этой иконой, он исцелился от своего недуга. С тех пор «Неупиваемая Чаша» почитается как целительница от зависимостей.

В этот день принято возносить молитвы об исцелении от болезней, избавлении от зависимостей и укреплении веры. Многие верующие обращаются к святым с просьбами о помощи в семейных делах и о защите от жизненных невзгод. Плохой приметой считается оставить дом в грязи и беспорядке, а также жаловаться на жизнь и сплетничать.

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Приметы

Много хвоща на полях — к хорошему урожаю овса;

Если кошка ест траву — пойдет дождь;

Ненастье — к хорошему урожаю хлеба;

Рассада пьет много воды — покос будет сухим;

Если дождь идет монотонно, с небольшими перерывами — к плохой погоде;

Если гусь обмывается в сухом месте — будет холодно, если в воде — тепло;

Хозяйки в этот день не готовили блюда из огурцов и капусты, чтобы не уменьшить их урожай;

Нельзя сплетничать и врать 18 мая, чтобы не заболели зубы;

Не стоит жаловаться на жизнь, так как может стать только хуже;

Одинокие девушки не ходили в гости к взрослым незамужним родственникам, чтобы не остаться без суженого надолго;

Плохая примета — не убраться дома, оставив грязь и беспорядок.

Именины в этот день отмечают: Адриан, Андрей, Варлаам, Гедеон, Дионисий, Денис, Ефрем, Иаков, Яков, Иван, Арина и Ирина.

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