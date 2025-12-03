Одних повысят, других сократят: названы самые востребованные профессии в 2026 году

С каждым годом часть профессий теряет свою актуальность, а на арену вакансий выходят новые сферы деятельности. Какие профессии будут актуальны в 2026 году, а на какие спрос сильно упадет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Что будет востребовано

По словам эксперта, все профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году, объединены общими чертами. Это работа с данными, технологиями, устойчивым развитием, кибербезопасностью и заботой о человеке.

«Цифровая сфера — это специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, это разработчики, инженеры. Будут нужны не только твердые навыки, но и понимание социальных последствий. Например, аналитики данных, Data Science, потому что мы больше уходим в анализ потребительской активности — того, что покупают», — пояснила HR-специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сложнее идут системы, связанные с замедлением экономики, пояснила эксперт, поэтому будут нужны аналитики. Способность извлекать инсайты из больших данных критична для принятия решений в сфере любого бизнеса.

«Рост востребованности специалистов по кибербезпасности связан с тем, что увеличиваются цифровые системы и угрозы. Это делает их одними из самых важных специалистов. Будут нужны инженеры в области работотехники, автоматизации и технологии, плюс технические инженеры на производственные направления. Нужно обслуживать, разрабатывать автоматизированные системы на производствах, в логистике, медицине», — добавила Лоикова.

Востребованными будут разработчики VR и AR — это виртуальная дополненная реальность. Они необходимы для образования, когда переучивается персонал или запускается новый процесс, чтобы обучение было дешевле.

«Второй блок — это green economics, зеленая экономика. Это тоже очень важный тренд. То есть необходимы специалисты по возобновляемой энергетике, инженеры, монтажники, технологи в области солнечной, ветровой, водородной энергетики, экоаналитики, консультанты. Здесь с помощью компаний снижение углеродного следа, переход на какие-то зеленые стандарты, ESG, отчетность и так далее. Инженеры по переработке циркулярной экономики. Мы говорим о разработке технологий безотходного производства», — подчеркнула эксперт.

Третий блок, продолжила она, самый важный — это здравоохранение и биотехнологии для страны.

«Это биоинформатика, генетические консультанты, потому что за последнее время мы видим запросы, в том числе у общества. Это анализ генетических данных для персонализированной медицины, потому что все-таки больше уже уходим в персонализацию. Специалисты по телемедицине, медицинским данным тоже очень важны. Организация удаленных консультаций по медицине, работа с хелл-техом, геронтологи-сиделки — это персонал для стареющего населения», — добавила HR-специалист.

Не уступят и междисциплинарные человеческие профессии. Например, менеджеры по цифровой информации.

«UX, UI-дизайнеры, продуктовые дизайнеры, создание удобных, эффективных цифровых интерфейсов, коуч-менторы по soft skills, то есть это развитие креативности, эмоционального интеллекта, критического мышления, специалисты по удаленному управлению командами. Это вакансии по построению эффективной команды в распределенных коллективах, это эффективность команд. Меньше найма, но больше уже про эффективность команд, мотивацию в связи с изменениями на рынке труда и экономики», — продолжила Лоикова.

Что потеряет актуальность

В 2026 году, по мнению эксперта, возможен риск сокращения или трансформации определенных профессий, где большинство задач можно алгоритмизировать, автоматизировать или перевести в цифровую среду.

«Первое — это рутинный офисный административный став, то есть это оборот документов и простой отчет. Все больше этого автоматизируется с помощью RPI. Второе — это профессии с предсказуемыми физическими действиями. Сборщики на конвейерах, где роботизация выгодна. Кассиры в супермаркетах. Уже многие сети приучаются работать без человеческого участия. Такие кассовые стойки, на которых человек сам себя обслуживает», — отметила HR-специалист.

Могут потерять актуальность некоторые специальности в логистике. Например, комплектовщики на умных складах.

«Часть профессии в розничной торговле уйдет. Например, продавцы-консультанты каких-то стандартных массовых сегментов, где их уже заменяют информационные киоски. Это некоторая часть рутинной работы профессий в сфере услуг с низкой квалификацией. Проверка стандартных договоров, начисление заработных плат — эта часть автоматизируется, будет все больше передаваться программам. Но при этом возрастает спрос на бухгалтеров, аналитиков, финансистов, финансовых директоров, потому что, с учетом прихода кризиса, острой фазы, многим компаниям требуется вести строгий учет финансовых потоков», — продолжила Лоикова.

Поэтому, подчеркнула эксперт, граница проходит не между профессиями, а между рутинными и нерутинными задачами.

«Даже в рискованных профессиях выживают те, кто освоит цифру, цифровые инструменты, добавит к обязанности критическое мышление, решение комплексных проблем. Комбинируйте знания из разных областей: биология, IT, дизайн, психология и так далее. Это будет главной страховкой на таком быстро меняющемся рынке труда», — заключила HR-специалист.

