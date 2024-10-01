Офтальмолог назвала топ-3 полезных для зрения продукта — и это не черника

Ученые из Китая выяснили, жители каких стран чаще других страдают от близорукости. Результаты исследования опубликовал журнал British Journal of Ophthalmology. Россия оказалась на третьем месте, уступив Японии и Южной Корее. Врач-офтальмолог Юлия Колоколова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что основным фактором снижения зрения является чрезмерная нагрузка на глаза.

По словам специалиста, во время пользования телефоном или компьютером частично отключается процесс моргания — глаз долгое время остается открыт. Поэтому подсыхают структуры глаза, в частности роговица, появляются боли, рези и покраснения, в конце рабочего дня снижается острота зрения, изображение становится размытым. В целях снижения нагрузки на глаз врач посоветовала сокращать время пользования гаджетами, а в случае, когда работа непрерывна, помочь себе можно увлажняющими каплями. При постоянной нагрузке капать глаза следует утром и вечером.

Зрение молодежи, продолжила Колоколова, портят гаджеты. Ребята напрягают глаза в школе, а потом расслабляются дома за просмотром чего-либо на планшете, но зрение при этом все равно остается в напряжении.

«Главное, чтобы нагрузка вблизи и вдаль была соразмеренной. Я рекомендую заниматься с детьми бадминтоном, проводить время на рыбалке, подросткам можно заняться стрельбой. При работе за компьютером каждые 20 минут нужно немного отвлекаться и смотреть в окно на самую дальнюю точку хотя бы 30 секунд, минуту», — отметила врач.

Чтобы дольше сохранить зрение, следует также уделить внимание питанию. Офтальмолог назвала топ-3 продукта, полезных для глаз. Это хурма, богатая йодом, тыква и желтые помидоры, в которых содержится лютеин. По словам специалиста, лютеин в витаминах и химических растворах плохо усваивается, поэтому лучше всего потреблять его вместе с пищей.

Развитие близорукости у человека происходит вне зависимости от возраста, основные факторы — напряжение глаза и наследственность, напомнила Колоколова. С 40 лет начинается пресбиопия — нормальное возрастное изменение. Пренебрегая очковой коррекции, орган зрения подвержен необратимым изменениям, таким как глаукома.

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