Океан уже нагрелся до 21 градуса: климатологи предупредили о супер-Эль-Ниньо, который побьет рекорды

В апреле 2026 года средняя температура поверхности Мирового океана, без учета полярных ледяных зон, достигла 21 градуса по Цельсию — это второе самое высокое значение за всю историю наблюдений. Рекорд пока удерживает апрель 2024 года с показателем 21,04 градуса. Однако климатологи считают, что именно сейчас эти цифры могут сигнализировать о приближении одного из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние сто лет.

По оценкам специалистов, если супер-Эль-Ниньо усилится к концу года, 2026-й способен войти в число самых теплых лет за всю историю наблюдений, а 2027-й — побить температурные рекорды. В среднем Эль-Ниньо повышает глобальную температуру примерно на полградуса. Сильные эпизоды этого явления, подобные тем, что наблюдались в 1998-м и 2015–2016 годах, вызывают снижение рыбных запасов, засухи, масштабные пожары и обесцвечивание коралловых рифов.

Дополнительную тревогу вызывает ситуация в Амазонии, которая, по замечанию ученых, приближается к редкому гипертропическому климатическому состоянию, не наблюдавшемуся на Земле миллионы лет.