Он этого не хочет: в TikTok уверены, что Кирилла из Харькова насильно заставляют петь и снимать видео

Блогер Кирилл из Харькова не так давно ворвался в рунет и покорил многих своей искренностью и раскрепощенностью. Фишка Кирилла — видео, на которых он от всей души поет попсу, особенно на мемы разлетелась песня группы «ВИА Гра» «Я не вернусь» в его исполнении. Однако пользователи TikTok начали сомневаться в том, что молодой человек ведет блог по собственному желанию. Что известно о Кирилле из Харькова — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Живет в квартире с тараканами

Подписчики Кирилла решили, что менеджеры заставляют его петь на видео, а в ответ избивают и арендуют для него квартиру с тараканами. Фанаты даже хотели помочь блогеру сделать ремонт, но продюсеры не дали разрешения, утверждают в TikTok.

Фото: [ соцсети ]

Многие также не понимают, почему молодой человек всегда появляется на видео в старой одежде, хотя в блоге есть реклама, которая должна приносить ему деньги. Подписчики также решили, что менеджеры забирают себе весь доход с блога, благодаря чему смогли купить Mercedes-Benz. Некоторые пользователи заявляют, что однажды Кирилл выложил видео, на котором сам рассказал об издевательствах над ним. Однако вскоре ролик был удален, объяснили фанаты.

Это фейки

На фоне слухов о печальном положении Кирилла из Харькова один из продюсеров записал видео вместе с блогером, где развеял домыслы подписчиков. Оказалось, что у Кирилла есть родственники — бабушка, мама, дядя и тетя. Молодой человек живет один, но порой ночует у бабушки. Продюсеры снимают ему квартиру, оплачивают коммунальные услуги и покупают еду.

Менеджеры утверждают, что Кирилл психически здоров, просто у него специфический характер — он слишком эмоциональный. Фанатов также смущало поведение блогера при встрече — агрессивная реакция на просьбы о фото. Это связано с тем, что в детстве, когда Кирилл начал петь, многие смеялись над ним, поэтому у него выработалась агрессивная реакция на людей, объяснили продюсеры. Они сообщили, что помогают молодому человек бороться с этой проблемой.

Фото: [ соцсети ]

Почти все деньги с блога тратятся на Кирилла, Mercedes же, который так волновал многих, был куплен менеджерами еще до знакомств с блогером. Они утверждают, что имеют собственные источники заработка и помогают Кириллу по-человечески. Старые вещи же он носит не из-за отсутствия новых, а потому что ему ценна память.

Сам блогер также выкладывал видео, в которых называл фейком слухи о том, что его «держат в заложниках». Молодой человек смеется над домыслами фанатов и пишет, что люди сошли с ума, думая, что по отношению к нему применяют силу. Кроме того, в своем телеграм-канале Кирилл из Харькова записывает видео из квартиры с современным ремонтом. Однако заявления продюсеров и самого блогера убедили не всех, на видео с менеджерами фанаты обратили внимание на поникшее лицо Кирилла и продолжили раскручивать догадки о недобровольном «сотрудничестве».

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