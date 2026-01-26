«Он просто исчез»: грек, сбежавший от онкологов в США на родной остров, пережил их на 40 лет

60-летнему Стаматису Морайтису, греческому иммигранту в США, врачи поставили страшный диагноз — неоперабельный рак легких на последней стадии. Медики единогласно предрекли ему смерть в течение года и сочли любое лечение бессмысленным. Однако Морайтис выбрал свой путь: он отказался от терапии и вернулся на родину, греческий остров Икарию, который известен как «остров долгожителей», пишет ku66.ru .

Вместо больниц и лекарств мужчина погрузился в размеренный, естественный ритм жизни: стал работать в саду, ухаживать за виноградником, каждый день гулять и встречаться с друзьями. Его вечера наполнились живым общением, домашним вином и смехом. Ушли тревоги, появились спокойствие, простые радости и долгий сон без будильника.

Спустя годы, когда Морайтис снова посетил Америку, выяснилось, что рак исчез, а врачи, предсказывавшие скорый конец, сами ушли из жизни. Сам он связывал свое выздоровление с кардинальной сменой образа жизни.

Эту историю задокументировал исследователь долголетия National Geographic Дэн Бюттнер. Он и многие ученые считают, что секрет здоровья жителей Икарии, которые в два раза чаще американцев доживают до 90 лет и реже страдают от рака и сердечных заболеваний, кроется в их укладе: естественной физической активности, растительной диете, отсутствии хронического стресса и крепких социальных связях. История Стаматиса Морайтиса наглядно показывает, что порой лучшее лекарство — не медикамент, а коренное изменение среды и образа жизни.