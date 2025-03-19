Он точно ходит налево: как по поведению в постели заподозрить измену мужа

Отсутствие секса в отношениях может указывать на измену со стороны партнера. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог-сексолог Татьяна Стручкова. Эксперт назвала признаки, по которым можно заподозрить неверность мужа.

Любые признаки, которые бы вы не заметили, не являются абсолютно точными, потому что поведение человека зависит от контекста. Прежде, чем обвинять партнера в измене, психолог посоветовала поговорить с ним, чтобы выяснить, с чем связаны перемены в его поведении, а не разыскивать сигналы неверности.

«Любые звоночки, которые вы замечаете, могут вообще не иметь никакого отношения к партнеру, а быть связанными лишь с вашей тревожностью», — подчеркнула Стручкова.

При этом на измены может указывать то, что в отношениях стало меньше секса. Или он полностью отсутствует, присутствует только мастурбация, продолжила эксперт. Однако снижение сексуальной активности может быть вызвано переменами в жизни, новым этапом в отношениях или загруженностью на работе.

«Это не всегда связано с изменами. Но на это можно обратить внимание, если это доставляет дискомфорт, потому что частота секса — это индивидуальная норма в каждых отношениях. Для кого-то нормально заниматься сексом раз в месяц, а для кого-то каждый день. И то, и другое может быть индивидуальной нормой», — отметила психолог.

Изменения в поведении также могут говорить про неверность партнера, например, если он начинает сильнее прежнего ухаживать за собой, менять свои привычки. При этом такие нововведения могут просто указывать то, что человек решил заняться своим здоровьем. Одним из признаков измены может быть уход от ответа или стремление спрятать телефон, установленные пароли.

«Опять же не исключено, что у партнера может быть свое личное пространство, он не хотел бы, чтобы в его телефоне копались. Это будет абсолютно нормальным», — продолжила специалист.

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Стручкова также предложила углубиться в профайлинг — направление, изучающее психологию лжи. При этом эксперт предупредила о субъективности данных исследований.

«По некоторым признакам тела можно понять, что человек врет. Например, он не смотрит в глаза или перебирает что-то в руках, нервничает, когда с разговаривает с нами, чувствуется напряжение и так далее. Может быть, прикрывает рот. Но это очень косвенные признаки, которые не обязательно означают, что вам изменяют», — объяснила Стручкова.

Холодный период в отношениях может быть связан с чем угодно, при этом стоит обратить на это внимание и обсудить ситуацию с партнером, посоветовала эксперт. По ее словам, большинство конфликтов происходит из-за того, что люди перестают слышать и понимать друг друга. Поход к психологу, который выступит в роли медиатора, может стать хорошей профилактикой дальнейших конфликтов в отношениях, заключила специалист.

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