Она сказала «да»: Бородина выходит замуж за Сердюкова — как долго продлится брак

Телеведущая Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от своего ухажера, участника шоу «Последний герой» Николая Сердюкова. Они испытывают друг к другу искренние чувства, в паре действительно может быть любовь, но важно, чтобы она не затмевалась материальными и социальными интересами, предупредила эзотерик Майя Королева.

Карты Таро показали гадалке, что звезд ждет стабильный и гармоничный брак, основанный на взаимопонимании, финансовой устойчивости и желании создать крепкую семью. Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что союз Бородиной и Сердюкова может стать успешным, для этого им нужно идти к общим целям и ценить поддержку друг друга.

«Императрица — это символ материнства, плодородия и новых начинаний. Карта говорит о большой вероятности совместных детей, а также о гармоничных семейных отношениях, наполненных заботой и любовью», — отметила эзотерик.

Отношения Бородиной и Сердюкова могут стать крепким союзом, но для этого им нужно быть готовыми к преодолению трудностей — уделять больше времени друг другу и быть готовым к переменам, чтобы избежать возможного краха. Карты Таро показали Королевой, что в будущем звезд могут ждать серьезные испытания, которые станут причиной разрыва, если партнеры не справятся с вызовами судьбы.

«Развод возможен, если оба не будут готовы к взаимной работе над отношениями», — заключила предсказательница.

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