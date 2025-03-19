Опасно для детей до года: к чему может привести распространенный РС-вирус

Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) является достаточно распространенным заболеванием, преобладающим в осенне-зимний и весенний период при неустойчивой температуре. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто находится в группе риска по заражению вирусом.

В российских регионах увеличилось число заражений РС-вирусом, в частности о росте подобных случаев сообщали СМИ Новосибирска и Ростовской области. В Подмосковье также имеются случаи заболевания РС-вирусом, отметил Осипов. Чаще всего инфекция поражает детей до года, при этом практика показывает, что заразиться могут люди разных возрастов, сообщил врач.

«Обычно вирус поражает нижние дыхательные пути — бронхи, бронхиолы, чем опасен у детей младшего возраста возникновением большого количества мокроты, которая затрудняет дыхание», — подчеркнул эксперт.

Как и обычный вирус, он протекает с повышением температуры, болью в горле, насморком, общим недомоганием, при поражении бронхов и бронхиол возникает сильный кашель. Если не лечить заболевание, то может возникнуть осложнение — пневмония, заключил Осипов.

Ранее стало известно о самом опасном вирусе, который в Россию могут привезти туристы.