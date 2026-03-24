Опасное наследство: почему вещи умершего могут быть не только памятью, но и угрозой

Смерть близкого человека ставит перед родственниками множество вопросов, и один из самых болезненных — что делать с его вещами. Одежда, личные предметы, любимые безделушки — все это хранит память, но может и причинять боль. Вокруг этой темы сложилось множество суеверий и противоречивых мнений. Портал Rsute.ru разобрался, что советуют специалисты разных сфер и на чем сходятся их позиции.

Что говорит церковь: вещи — не сосуды мистической силы

В Русской православной церкви отношение к вещам умершего лишено мистического страха. Священнослужители подчеркивают: одежда и предметы обихода — это просто материальные объекты, которые не способны «передать» душу умершего или навлечь беду.

Протоиерей Андрей Ефанов в беседе с журналистами пояснил, что в православной традиции раздача вещей умершего считается добрым делом милосердия. Одежду можно отдать нуждающимся, передать в храм или благотворительную организацию. Это становится не просто избавлением от груза воспоминаний, а реальной помощью другим людям.

Особое внимание церковь уделяет сороковинам. В первые 40 дней после смерти душа человека, по православному вероучению, проходит мытарства и нуждается в молитве. Раздача вещей в этот период воспринимается как милостыня, которая может облегчить участь усопшего. Однако строгого запрета на ношение вещей умершего до истечения этого срока нет — все зависит от внутреннего состояния родственников.

Мнение психологов: не торопитесь, но и не зацикливайтесь

Психологи подходят к вопросу с совершенно иной стороны. Для них вещи умершего — это не материальные объекты, а якоря памяти, которые могут как помогать процессу горевания, так и тормозить его.

Клинический психолог Михаил Хорс в интервью изданию «Правмир» отметил, что не стоит принимать поспешных решений. В первые дни и недели после смерти близкого человек находится в состоянии острого горя, и его восприятие может быть искажено. Специалист советует убрать вещи из поля зрения, но не выбрасывать и не раздавать их сразу — лучше подождать, когда эмоциональная буря утихнет.

С другой стороны, если вещи постоянно напоминают об утрате и не дают двигаться дальше, их лучше оставить только самые ценные — одну-две, которые вызывают теплые, а не мучительные воспоминания. Психолог Елена Громова поясняет: иногда человек держится за вещи умершего, потому что не готов отпустить его. Но истинная память живет не в одежде, а в сердце, в общих воспоминаниях и поступках, совершенных в честь усопшего.

Что думают эзотерики: энергия и очищение

В эзотерической традиции отношение к вещам умершего совсем иное. Считается, что предметы могут сохранять «энергетический след» человека, особенно если он был сильно привязан к этим вещам или умер мучительной смертью.

Парапсихологи и биоэнергетики предлагают несколько способов «очищения» вещей, если вы все же решите их использовать:

· Стирка с добавлением соли (традиционно соль считается поглотителем негативной энергии). · Окуривание благовониями, особенно ладаном или шалфеем. · Окропление святой водой (этот метод пересекается с церковной традицией). · Прозванивание предмета колокольчиком — считается, что звук высокой частоты разрушает информационные «сгустки».

Однако даже в эзотерической среде нет единого мнения. Некоторые практики считают, что вещи умершего категорически нельзя носить в течение года, другие — что достаточно 40 дней. Третьи полагают, что все зависит от того, насколько человек был «чист» при жизни.

Народные традиции: от суеверий до практической мудрости

В русской народной традиции сложились свои правила, многие из которых имеют под собой вполне рациональную основу.

Один из самых устойчивых обычаев — не носить вещи умершего в первые 40 дней. Считалось, что душа в этот период еще находится на земле и может быть привязана к любимым предметам. Раздавать одежду нуждающимся, напротив, поощрялось — это воспринималось как милостыня, которая помогает душе обрести покой.

А вот одежду, в которой человек умер, наши предки предпочитали сжигать. Практический смысл здесь очевиден: на такой одежде могли остаться биологические жидкости, и она действительно представляла опасность с точки зрения гигиены. То же касалось постельного белья и личных вещей, которые трудно тщательно очистить.

Когда вещи действительно опасны

Несмотря на все споры о мистике и психологии, есть ситуации, когда вопрос о вещах умершего становится вопросом физического здоровья. Это касается инфекционных заболеваний.

Если человек умер от туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции или другой заразной болезни, его вещи могут сохранять возбудителей. Особенно опасны предметы, соприкасавшиеся с биологическими жидкостями. В таких случаях врачи рекомендуют либо проводить тщательную дезинфекцию, либо вовсе отказаться от использования вещей.

Отдельно стоит вопрос об одежде людей, умерших от рака. Само онкологическое заболевание не заразно, но химиотерапия и другие методы лечения могут оставлять на вещах следы препаратов, которые при контакте с кожей способны вызывать аллергические реакции и другие нежелательные эффекты. Врачи-онкологи советуют стирать такие вещи отдельно, с использованием специальных средств и в горячей воде.