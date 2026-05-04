Опасность на траве: в Саратовской области каждый двадцать шестой клещ оказался переносчиком болезни Лайма

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало тревожные итоги весеннего мониторинга. Специалисты проверили 132 иксодовых клеща, собранных на территории Саратовской области, и в пяти случаях лабораторные тесты подтвердили наличие боррелиоза. Это означает, что примерно каждый двадцать шестой кровосос в регионе способен наградить человека тяжелой бактериальной инфекцией.

Болезнь Лайма — не единственная, но одна из самых коварных угроз, исходящих от этих членистоногих. Инфекция поражает кожные покровы, суставы, нервную систему и сердечную мышцу. Помимо боррелиоза, иксодовые клещи переносят вирусный энцефалит, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и ряд других серьезных заболеваний.

В ведомстве подчеркивают: весенне-летний сезон — пик активности паразитов, а их укус практически неощутим. Человек может даже не подозревать, что принес клеща домой на одежде, с лесными цветами или на шерсти домашнего любимца.

Чтобы минимизировать риски, эпидемиологи советуют перед выходом на природу обрабатывать одежду репеллентами, оставляя минимум открытых участков тела. Одежду лучше выбирать светлых тонов — на таком фоне проще заметить ползущее насекомое. После возвращения домой обязателен тщательный осмотр, причем не только себя, но и питомцев. От привычки собирать полевые и лесные букеты специалисты также настоятельно рекомендуют временно отказаться.