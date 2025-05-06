Опасные энергетики Литвина и плесень в газировке от Ивлеевой: как блогеры наживаются на здоровье фанатов

В последние годы российские блогеры и знаменитости не только активно участвуют в рекламных кампаниях, но и создают собственные бренды — от косметики до продуктов питания. Однако стремление к прибыли и популярности иногда приводит к пренебрежению качеством и безопасностью. Это вызывает массовые жалобы, иски и даже реальные угрозы здоровью потребителей, включая подростков и детей. Как селебрити пользуются своим положением при создании бренда — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что певица Mia Boyka зарегистрировала собственный товарный знак под продажу пива, лимонадов и энергетиков. Сейчас существуют два ярких скандальных примера с продукцией — чипсы и энергетики Easy Peasy от Анастасии Ивлеевой, а также Lit Energy от Михаила Литвина. И каждый из представленных звездами товаров имеет собственную негативную историю.

Easy Peasy: грязь, плесень и скандал на миллионы

Проект Easy Peasy был анонсирован Ивлеевой с размахом: линейка ярких чипсов и энергетиков с провокационными названиями, неоновые цвета, ориентир на молодежную аудиторию и вирусный маркетинг. Однако за обложкой кроются не столь аппетитные реалии.

Как сообщал телеграм-канал Shot, суды начались в 2024 году, когда компания Ивлеевой «Коленки пчелы» подала иск на производителя энергетика — смоленский завод «Сила воина Евразия». Основанием послужили грубейшие нарушения: в напитках обнаружили грязь, плесень, протекающие банки и отсутствие контроля качества. Суд признал правоту истца и постановил взыскать с завода 5 млн рублей.

Фото: [ istockphoto.com ]

На этом проблемы не закончились. Второй суд Ивлеева выиграла против поставщика картофеля — индивидуального предпринимателя Людмилы Ботниковой, поставившей некачественное сырье для чипсов. С нее взыскали 636 тыс. рублей.

После судебных решений и негативной огласки чипсы и энергетики начали исчезать с полок. Также свою роль сыграла скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой. Поставщики отказались от дальнейшего сотрудничества, а фанаты стали массово делиться негативным опытом в соцсетях: от отравлений и болей в желудке до сильной аллергии.

Lit Energy: яркая обертка с опасными добавками

Блогер Михаил Литвин, известный своими провокационными видео и дорогими машинами, в 2024 году запустил собственную линейку энергетиков Lit Energy. Продукт моментально стал популярным среди подростков: необычные вкусы, броская упаковка и медийная реклама сделали свое дело.

Но вскоре выяснилось, что за яркой этикеткой скрываются куда более тревожные факты. Роскачество провело исследование напитка и обнаружило в нем незаявленные в маркировке синтетические красители:

E110 (желтый «солнечный закат» FCF) — может вызывать гиперактивность, кожные высыпания, а также является потенциальным канцерогеном.

E122 (азорубин) — провоцирует внутренние кровотечения и аллергию.

Фото: [ freepik.com ]

Самое тревожное — красители не были указаны в составе, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза о маркировке продуктов. При этом на упаковке указывалось, что продукт может «снижать концентрацию внимания у детей», но без конкретизации состава.

Роскачество направило производителю официальное предупреждение, потребовав устранить нарушения. Отдельные магазины начали снимать Lit Energy с реализации, но сам Литвин ситуацию публично не комментировал.

Ранее стали известны самые нашумевшие скандалы с участием Михаила Литвина.