Обстрел ДПС и развод на деньги: самые нашумевшие скандалы с участием Михаила Литвина

Популярный блогер Михаил Литвин попал в очередной скандал. На этот раз стало известно, что его военный билет с пометкой «ограниченно годен» был получен по фальшивой прописке, сообщил телеграм-канал Mash. Ранее проверить личность Литвина из-за возможной покупки военного билета потребовала глава «Лиги безопасного интернета‎» Екатерина Мизулина. Теперь Михаилу придется повторного проходить медкомиссию, на которой решится вопрос о срочной службе блогера. Чем известен Литвин и в какие скандалы он успел попасть за свои 25 лет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сжигал авто и разводил подписчиков на деньги

Михаил Литвин — российский блогер, который стал популярным благодаря своему развлекательному контенту в социальных сетях. Свой путь в блогосфере он начал в 2016 году. Основной деятельностью Литвина были видеоролики, в которых он разыгрывал людей на улицах.

Как только его канал набрал миллион подписчиков, блогер стал переходить от безобидных и смешных видео к более провокационному контенту. В погоне за популярностью он на камеру сжигал дорогостоящие автомобили, а однажды возил связанную девушку в багажнике, чтобы разыграть охранника.

Также Литвин известен и своими сомнительными бизнес-проектами, в которых предлагал подписчикам делать ставки, зарабатывать на маркетплейсах и инвестировать в криптовалюты. Однако последовали провалы, а подписчики только теряли деньги. Литвин объяснял это недобросовестностью партнеров. Несмотря на это, он заявлял, что открыто обманывает своих подписчиков ради денег.

Фото: [ t.me/litvintm ]

Обстрел ДПС и драки на футбольном поле

Сожжение автомобилей и крупных сумм денег на камеру было лишь одним из сумасшедших поступков блогера. Литвин врезался в витрину на Porsche Taycan Turbo S, утверждая, что перепутал педали. Блогер также становился участником ДТП с другими автомобилями и был временно лишен водительских прав, а однажды он обстрелял сотрудников ДПС из игрушечного пистолета.

Помимо блогерской деятельности, Литвин является создателем футбольного клуба «Сахалинец», который, прекратил свое существование в 2024 году из-за недостатка финансирования. Впоследствии блогер переключился на новый проект под названием LitEnergy. На футбольном поле Михаил демонстрировал столь же импульсивное поведение, как и за рулем автомобиля. В частности, во время игры между его командой и ФК «Рязань» он совершил нападение на арбитра. За свою агрессию Литвин был отстранен от футбольной деятельности на полтора года и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Во время матча с командой «СКА Ростов», принадлежащей рэперу Басте, Литвин подрался с фанатом ростовской команды. Баста в свою очередь вступил в драку, чтобы защитить болельщиков. В результате инцидента были задержаны Литвин, его друг Рустам Ахмадулин и фанат СКА Сергей Плынин. Литвин и Плынин были арестованы на 13 суток.

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