Опасные сигналы: о каких серьезных болезнях могут говорить шишки на теле

Болезненные или безболезненные уплотнения под кожей, называемые шишками, зачастую возникают после травм, но также они могут свидетельствовать о нарушении обмена веществ или обострении серьезных заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

В Великобритании мужчина скончался через два года после того, как обнаружил шишку у себя на плече. У него диагностировали редкую форму рака костей — саркому Юинга, пишет британское издание Independent. Причиной шишек на теле, голове, лице и конечностях могут быть инородные тела, инфекционные заболевания, укусы насекомых, проявление наследственных заболеваний и даже злокачественные новообразования, а не только травмы, отметила Шмелева.

«Наиболее распространенные уплотнения — липомы, гигромы, атеромы, увеличенные лимфоузлы, абсцессы, грыжи, фурункулы, милиумы («просянки») и злокачественные новообразования. При выявлении шишек под кожей следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить злокачественные опухоли или при их наличии начать правильное лечение», — подчеркнула эксперт.

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Шишки могут быть болезненны при пальпации, сопровождаться покраснениями кожи, повышением температуры, общей слабостью и выделениями из уплотнений, в том числе гнойными. Липомы, гигромы и атеромы являются разновидностями доброкачественных уплотнений и обычно не несут никакого вреда, однако выявить и устранить причину их возникновения стоит, посоветовала Шмелева. Грыжу могут вызвать хронические заболевания, поднятие тяжестей, беременность, роды, запоры и травмы позвоночника.

«Для уточнения генеза уплотнения под кожей врач проводит опрос и визуальный осмотр с пальпацией пораженного места. Стоит прибегнуть к инструментальным методам диагностики: УЗИ (ультразвуковое исследование), КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография). Если вы заметили новое образование под кожей, то стоит записаться на прием к терапевту. Врач предположит причину, характер образования и направит к соответствующему специалисту, например, к хирургу или дерматологу. Если уплотнение не вызывает подозрений, терапевт может самостоятельно назначить лечение», — сообщила врач.

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Лечение для разных типов уплотнений отличается. При этом следует соблюдать общие правила — правильно питаться, дозировано заниматься физкультурой, контролировать вес, избегать сильных физических нагрузок, травм, поднятия тяжестей, стресса и своевременно лечить все заболевания, заключила Шмелева.

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