Опасный вирус на границе: как случай кори у ребенка из Таджикистана мобилизовал Роспотребнадзор

В Чите зафиксирован случай кори у ребенка, который прибыл в Забайкальский край из Таджикистана 16 января. Об этом сообщают региональные медики. У двоих других детей, контактировавших с заболевшим, также обнаружены симптомы, подозрительные на корь, и их биоматериалы направлены на лабораторное исследование.

Роспотребнадзор оперативно организовал комплекс противоэпидемических мероприятий. В их рамках проводится вакцинация всех непривитых или однократно привитых лиц любого возраста из числа контактных. Важно, что прививку необходимо сделать в первые 72 часа после выявления болезни.

Медики напоминают, что корь — это чрезвычайно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его симптомы включают высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит и характерную сыпь. Болезнь опасна тяжелыми осложнениями, такими как пневмония, энцефалит, поражение слуха и зрения, и может привести к летальному исходу.

Врачи категорически предостерегают от самолечения и призывают при первых же тревожных признаках немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. При отсутствии данных о прививках рекомендуется сдать анализ на антитела к вирусу кори.