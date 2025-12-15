Опровержение от ученых: траектория таинственной кометы 3I/ATLAS остается неизменной

Информация о внезапном изменении курса загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, получившего в СМИ название «комета-НЛО», не соответствует действительности. Как сообщает aif.ru со ссылкой на тематический канал в социальной сети, объект продолжает движение по ранее предсказанной траектории.

«Просто к сведению…3I/ATLAS пока не изменил направление…Не верьте фейковым новостям», — говорится в сообщении канала, который ведет исследователь, называющий себя первым, кто заявил об искусственном происхождении объекта.

Напомним, этот необычный объект, привлекший внимание мирового научного сообщества, был обнаружен в начале июля 2025 года. Он движется к Земле на высокой скорости и по траектории, отличающейся от орбит обычных комет Солнечной системы.

Из-за этой аномалии известный астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб ранее допустил его искусственное происхождение. Максимальное сближение объекта с нашей планетой, по расчетам, произойдет 19 декабря, после чего он продолжит путь в направлении одной из лун Юпитера.

Ранее сообщалось, что на летящей к Юпитеру комете 3I/ATLAS ученые нашли «огненный маяк».