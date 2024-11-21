Орбакайте выступит на Первом канале в новогоднюю ночь: не все российские звезды поддержали возвращение певицы

Артисты с двойным гражданством, те, кто не поддерживают президента РФ и СВО, не должны получать деньги в России ни на коммерческих, ни на государственных мероприятиях, высказался заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Крым, ветеран боевых действий, участник СВО Алексей Огурцов в ответ на сообщение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о возвращении покинувшей страну Кристины Орбакайте на Первый канал в новогоднюю ночь.

По словам актера, гражданин Российской Федерации должен выступать для победы, а Орбакайте пока что ничего не сделала для этого.

«Надо спросить с Константина Львовича Эрнста, почему он допускает такое», — отметил Огурцов.

Кроме того, артист выступил против новогодних корпоративов и концертов, потому что праздновать нужно после победы. Он предложил проводить выступления в ЛНР, ДНР и Херсоне. Огурцов добавил, что праздники нужно оставить для детей, а заработанные на этом деньги отправлять детям Донбасса.

«Я выступаю против корпоративных концертов и прочего. Меня удостоили звания «Почетный деятель культуры города Москвы», дали 500 тысяч, которые я отправил ребятам на СВО. Самое основное, когда трудные времена наступают, артисты не должны зарабатывать деньги во благо себе. Если мы хотим зарабатывать деньги во благо победы, то 90% этих гонораров надо отдавать ребятам на СВО», — считает артист.

Певец Юрий Лоза заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о необходимости понять, что все звезды уезжали из России по-разному, кто-то из них высказывался, а кто-то ничего не говорил.

«Я не слышал никаких высказываний от Орбакайте. Кто сказал, что она каким-то образом высказывалась, поддерживала украинцев, выступала на Украине? Я не в курсе. Человек уезжает за границу по разным причинам, кто-то готовит материал, кто-то собирается с мыслями, кто-то просто пытается подождать, когда все закончится. Какие претензии мы имеем к людям, которые раньше ездили и сейчас ездят?» — отметил артист.

По словам Лозы, люди, которые уехали заграницу и начинают плохо высказываться о России, являются иноагентами.

«Кто-нибудь Орбакайте объявлял иноагентом? Она что, получала деньги от какой-то организации? Нет, не получала», — подчеркнул он.

Лоза добавил, что артисты, получившие зарубежное гражданство, становятся врагами России.

«Есть люди, которые говорили что-то, получали зарубежное гражданство. Как Гребенщеков, который сказал, что у нас все плохо, и он счастлив, что он англичанин. Раз англичане поставляют украинцам ракеты, а Гребенщеков англичанин, конечно, он наш враг. Орбакайте же не стала американкой. Она где-нибудь объявляла, что она теперь американка? Нет, она россиянка. Как только они становятся гражданами тех стран, они становятся врагами, поскольку те государства враждебно к нам относятся. Но те, кто не стал и продолжает быть русским, живя там, ну и что. Надо для себя решить: кто из них что делает и кто кем является», — подытожил артист.

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