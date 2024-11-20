С трудом, но дети будут: стало известно будущее Анны Семенович и ее жениха

Известная артистка Анна Семенович первый раз вышла в свет со своим возлюбенным Денисом Шреером, за которого планирует выйти замуж. По судьбе ли ей этот мужчина и ждет ли пару рождение общего ребенка, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Инна Алексеева (Мишина).