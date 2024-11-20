С трудом, но дети будут: стало известно будущее Анны Семенович и ее жениха
Фото: [соцсети]
Известная артистка Анна Семенович первый раз вышла в свет со своим возлюбенным Денисом Шреером, за которого планирует выйти замуж. По судьбе ли ей этот мужчина и ждет ли пару рождение общего ребенка, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Инна Алексеева (Мишина).
Она отметила, что судьбы пары переплелись не случайно. Их будущее полно перемен и преодоления препятствий.
«Возможны некоторые сердечные разочарования, но при всем этом гармония и успех в совместной жизни. Также не исключены финансовый успех и сотрудничество», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, по прогнозу таролога, у Анны и Дениса будет общий ребенок.
«С трудом и вымаливанием у Господа, но малыш будет. Скорее всего, родится мальчишка», — заключила Алексеева.
Ранее эзотерик раскрыла всю правду о беременности русской возлюбленной Джонни Деппа.