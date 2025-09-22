Осеннее равноденствие 22 сентября: история и приметы дня — как привлечь в жизнь деньги и любовь

День осеннего равноденствия — это момент, когда день и ночь практически равны по продолжительности. Это астрономическое событие, знаменующее начало астрономической осени в Северном полушарии и весны в Южном. Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь из Северного полушария в Южное. Об истории дня, приметах и простых ритуалах для привлечения любви и финансов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и приметы

В древности этот день имел огромное значение, особенно в земледельческих обществах. Он символизировал окончание сбора урожая и подготовку к зиме. Люди устраивали праздники, благодарили землю за дары и просили о благополучии в предстоящий холодный период.

Существует множество примет, связанных с этим днем. Считалось, что погода в День осеннего равноденствия предсказывает характер всей осени. Если день солнечный и теплый, то осень будет долгой и мягкой. Если же идет дождь или дует сильный ветер, то следует ожидать суровой и ранней зимы.

Кроме того, обращали внимание на листья на деревьях. Если листья начинали быстро желтеть и опадать, то зима наступит рано. Если же листья еще крепко держались на ветках — осень продлится дольше.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Ритуалы

Осеннее равноденствие — мощный период для проведения ритуалов, направленных на привлечение в жизнь любви и процветания. Энергия равноденствия способствует установлению равновесия между желаемым и действительным, что делает ритуалы особенно эффективными. Как именно можно привлечь любовь и деньги в этот день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Элиана Астратова.

По ее словам, для проведения ритуала на любовь, необходимо подготовить главные символы любви — розовый кварц, свечи красного или розового цвета, благовония с ароматом розы или лаванды.

«Нужно зажечь свечи и благовония. Возьмите розовый кварц в руки и сосредоточьтесь на своем желании найти любовь. Представьте себе идеальные отношения, почувствуйте эмоции радости и счастья. Поместите кварц на алтарь или рядом с собой. Визуализируйте, как энергия любви наполняет вас и распространяется вокруг. Произнесите аффирмацию: "Я открыт(а) для любви, я достоин(на) любви, любовь притягивается ко мне легко и естественно". Позвольте свечам догореть, а розовый кварц носите с собой как талисман», — поделилась эзотерик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Фото: [ istockphoto.com/fotokris ]

Для привлечения в жизнь денег необходимо подготовить монеты, желательно золотистого цвета, добавила Астратова.

«Также необходимы зеленая свеча и благовония с ароматом корицы или базилика. Разложите монеты вокруг зеленой свечи. Зажгите свечу и благовония. Сосредоточьтесь на своих финансовых целях. Представьте себе, как деньги приходят к вам легко и в достаточном количестве», — пояснила эксперт.

Важно визуализировать себя успешным и обеспеченным человеком, продолжила она.

«Произнесите аффирмацию: "Я открыт(а) для потока изобилия, деньги приходят ко мне из разных источников, мои доходы постоянно растут". Позвольте свече догореть. Монеты можно положить в кошелек или в место, где хранятся деньги. Важно помнить, что искренность и вера в успех являются ключевыми элементами любого ритуала. Проводите ритуалы с чистым сердцем и позитивным настроем, и тогда энергия осеннего равноденствия поможет вам привлечь в жизнь желаемые любовь и процветание», — заключила Астратова.

