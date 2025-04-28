Осознанная игра: психолог объяснила скандальное поведение Алены Блин в реалити «Сокровище императора»

Новыми участниками реалити-шоу «Сокровище императора» на ТНТ в минувшее воскресенье, 27 апреля, стали Алена Блин и Дана Борисова. Девушки сразу показали свой характер. Например, Алена Блин несколько раз психанула, когда не смогла выполнить задание. Чуть позже участница заявила, что будет мстить всем участникам за то, что никто не подождал их пару на последнем испытании, а в середине выпуска женщины и вовсе заняли чужое такси, и на просьбу выйти из него Алена (за кадром) заявила, что больше такого не потерпит.

Созданный ли это образ или журналистка показывает в реалити себя настоящую, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова. По словам эксперта, Алена действительно умеет создавать вокруг себя шумные ситуации, и ее поведение в «Сокровищах императора» очень напоминает ее игру в «Звездах в джунглях».

«Может быть, что-то за этим, конечно, стоит. То есть это не просто ее естественность. Во-первых, в любых реалити-шоу участники все-таки продумывают свое поведение, часто играют на камеру. И надо помнить, что Алена — опытный медийный персонаж и прекрасно понимает, что конфликт — равно внимание, а внимание — это эфирное время», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ее резкие высказывания, угрозы мести и даже намеки на заговоры — это классические приемы для создания драмы, добавила Абравитова.

«И, кстати говоря, она реально умеет создавать драму. Вспомним, как она ведет свои диалоги с гостями и на чем она вообще сделала себе имя — на том, что умела и могла провернуть любой диалог, вывернуть его так, чтобы была драма. Она выполняет роль антагониста в этих шоу, и шоу становится динамичнее. А вообще — нет ли договоренности с ее стороны и с теми, кто делает это шоу, что она заходит туда именно как антагонист?» — подчеркнула психолог.

В ее профессии, продолжила эксперт, нужно уметь заявлять о себе, поэтому поведение может быть комбинацией естественной уверенности и нарочитой провокации.

«Я сомневаюсь, что она настолько высокомерна в жизни, но определенно доля самолюбования и привычки быть в центре внимания у нее точно есть. Журналисты в принципе видят мир через призму интересной истории, она даже подсознательно может драматизировать ситуацию, чтобы потом было о чем говорить. И если такая линия поведения сработала в «Звездах в джунглях», то почему ее не повторить», — отметила психолог.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Сокровище императора» ]

По словам эксперта, это уже отработанный прием и осознанная игра. Однако и естественная склонность к эпатажу здесь имеет место быть.

«В общем-то, эти два понятия сплавились. Она прекрасно понимает телевизионные правила, особенно реалити, и использует их, чтобы как можно дольше оставаться в кадре, как можно ярче оставаться в кадре, но и доля настоящего характера здесь тоже есть. Просто в обычной жизни она будет себя более жестко контролировать. А здесь же можно, в общем-то, нажать на газ и выплеснуть все нюансы своего характера», — добавила Абравитова.

Заявления Алены о жесткой мести, продолжила она, скорее всего, закончатся несколькими эффектными сценами, но для этого и делается реалити-шоу, именно поэтому огромное количество зрителей любят и смотрят их.

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