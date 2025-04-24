«Нужен хороший психолог»: эксперт объяснила, почему Юлия Паршута притягивает в свою жизнь абьюзеров

Российская актриса, телеведущая и певица Юлия Паршута 23 апреля отметила свое 37-летие. Несмотря на популярность и прекрасные внешние данные, личная жизнь Юлии не отличается счастливыми моментами. Она пережила абьюзивные отношения и сорванную свадьбу. С тех пор телеведущая так и не смогла построить крепкие счастливые отношения, а в чем причина одиночества Юлии, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, артистка вовсе не одинока, так как настоящее одиночество — это когда женщина остается без какого-либо внимания мужчин, что совсем не характерно для жизни Паршуты.

«У Юли Паршуты нет никакого одиночества на самом деле. Другое дело — какого качества мужские энергии входят в ее жизнь. Это не те, кто в конечном итоге ей нужен, она мечтает совершенно о другом. Но тут надо понимать, почему такие абьюзерские энергии к ней приходят. Значит, Юля транслирует свое поведение, может быть, вербально, невербально, бессознательно, как человека, которого можно абьюзить», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Абьюзер, по словам эксперта, не подойдет к смелой, волевой, решительной женщине, которая может дать отпор. Он пойдет к жертве.

«Здесь нужно разбираться самой Юле. И я бы посоветовала ей реально хороших психологов для того, чтобы распутать этот клубок и выйти на другие женские позиции, с которых ты уже начинаешь строить отношения и притягивать. А с такой красотой, конечно, она притягиет огромное количество поклонников, но нужно притягивать более качественный контингент мужского пола в свою жизнь», — подчеркнула Абравитова.

Фотосессией в честь дня рождения, добавила психолог, певица ярко транслирует свое желание быть женой, ведь на фотографиях Паршута в белом платье, очень похожем на свадебное.

«Более того, здесь еще есть один символ — она держит свечу. Раз уж такое нежное платье и нежный образ, свечу можно было бы держать в соответствии с ним, однако свеча держится совершенно иначе, как фаллический символ, и держится достаточно жестко, цепко. Потому что желание быть замужней, быть за мужем и крепко держаться за него, проявлено очень ярко», — отметила психолог.

Фото: [ соцсети ]

Поэтому, добавила она, Юле необходимо разобраться в себе и таким образом войти в жизнь мужчины самостоятельно.

«Потому что все время женщины говорят: «Когда же придет мой суженый?», но сами идите тоже ему навстречу. Потому что люди другого пола также ждут, когда вы к ним придете. Из пункта «А» в пункт «Б» нужно идти друг другу навстречу, нужно самому строить в какой-то степени свою женскую судьбу. Это не значит, что надо ходить и искать мужчину, надо заниматься собой, простраивать, разбираться в себе, иметь это желание и понимание, какого конкретно мужчину вы хотите и какие качества», — подчеркнула Абравитова.

И тогда можно выстраивать правильный вектор и направленность на мужчину. Но и своя энергия, по словам психолога, должна быть на том качестве, которое хочется притянуть.

И тогда можно выстраивать правильный вектор и направленность на мужчину. Но и своя энергия, по словам психолога, должна быть на том качестве, которое хочется притянуть.

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