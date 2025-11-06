Осталось меньше года: известная ясновидящая предсказала скорый конец СВО

Известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) предсказала скорейшую победу России в конфликте с Украиной. Это экстрасенс увидела в своем сне, толкованием которого поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эзотерика, она предстала перед огромной подковой, которая не висела, а стояла на земле, как черные массивные ворота, через которые можно пройти.

«Я протягиваю руку и касаюсь металла — он холодный и гладкий, и от него веет не просто удачей, а какой-то неумолимой силой, перед которой я чувствую себя маленькой и одновременно причастной к чему-то великому. Передо мной украинский флаг. Я вижу, как он не просто развевается — он ломится. Древко гнется под невидимым напором, ткань рвется, и мне кажется, еще секунда — и он треснет», — поделилась ясновидящая с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В этот самый миг, продолжила эзотерик, беззвучно и резко на его месте возникает российский флаг.

«Он стоит неподвижно, его водрузили будто на века, и от этой внезапной перемены у меня замирает сердце. Я заставляю себя перевести взгляд дальше. Позади — еще три флага. Самый ближний к мне — четкий и ясный, это флаг Белоруссии. Я его хорошо различаю. А вот те, что поодаль, скрыты в серой дымке. Я щурюсь, напрягаю зрение, но не могу разглядеть ни цвета, ни знаки на них. И вдруг меня накрывает волна такой чистой и всепоглощающей радости, что я едва удерживаюсь на ногах», — добавила Алексеева.

Далее, по словам эзотерика, она услышала музыку, смех людей, кто-то вручал награды.

«Я чувствую невероятную легкость и гордость, смотрю на эти флаги и на сияющие медали, и на душе у меня светло и торжественно. Это чувство победы. Тяжелой, выстраданной», — подчеркнула ясновидящая.

Экстрасенс предсказала начало переговоров о перемирии между Россией и Украиной уже в октябре 2026 года.

«Это не будет мир, скорее, «корейский вариант» — заморозка конфликта по линии фактического соприкосновения. Решение будет принято под давлением сильного истощения ресурсов и растущего недовольства», — заключила ясновидящая.

Ранее стало известно, что Россия готовит жесткий ответ на удары ВСУ по Волгореченску.