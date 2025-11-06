Оставить Украину без тепла и света: Россия готовит жесткий ответ на удары ВСУ по Волгореченску

Украинские беспилотники нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Волгореченске Костромской области, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какие ответные меры возможны от РФ.

По словам Ситникова, под утро в городе прозвучало несколько взрывов — сработали силы противовоздушной обороны. При этом электроснабжение не пострадало, все системы региона функционируют в обычном режиме, пострадавших нет. Политолог Маркелов подчеркнул, что в ответ на террористический акт от России новизны не стоит ожидать.

«У нас есть системный план, никакие разовые попытки в Волгореченске, попытки сделать какую-то историю, сорвать наши планы никакого отношения к стратегическим решениям России не имеют, потому что нам все понятно, что делать», — пояснил эксперт.

В первую очередь действия российской армии в рамках спецоперации позволят довести киевский режим до того состояния, когда им придется принимать вменяемые решения, считает специалист.

«Украина в данном случае просто работает не против нас, а на своих западных партнеров. Им нужно отрабатывать те хотелки и деньги, которые они просят. Поэтому ответ будет обычный. Есть стратегия разрушения энергетической инфраструктуры Украины, чтобы она поняла, что такое жить без энергии и тепла. У нас есть стратегический план по военным объектам. Сейчас Украина просто пытается показать, что имеет какое-то достойное сопротивление, но такого нет», — выразил мнение он.

При этом политолог подчеркнул, что такими ударами украинцы пытаются завлечь всю Россию в конфликт.

«Украинцы хотят всю Россию погрузить в этот конфликт, но у них не получится. А такие диверсионно-террористические способы по типу ударам по Волгореченску не меняют ход военного конфликта», — заключил Маркелов.

