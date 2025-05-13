От «Нивы» до «Аленки»: пять советских вещей, переживших эпохи и остающихся лучшими

В России до сих пор производят вещи, чьи корни уходят в Советский Союз. Некоторые из них не только сохранили качество, но и остаются безальтернативными по качеству и долговечности. О лучших примерах продолжения советских разработок — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Холодильники «Саратов»

Холодильники марки «Саратов» начали выпускать еще в 1951 году на Саратовском электроагрегатном заводе (СЭПО), который до этого специализировался на авиационном оборудовании. В советское время эти холодильники считались образцом надежности и доступности. Они были почти в каждой квартире и продолжают исправно работать до сих пор — особенно на дачах. Завод пережил 1990-е и сохранил производство, адаптировавшись к современному рынку.

Сегодня «Саратов» остается одним из немногих отечественных брендов, выпускающих бытовую технику по сути все в том же формате: без излишеств, но долговечно и ремонтопригодно. Продукция все еще производится в России, а бренд регулярно попадает в обзоры как «вещь из СССР, которая до сих пор в строю».

Сгущенка по ГОСТу

Алексеевский молочноконсервный комбинат в Белгородской области с 1960-х годов производит сгущенное молоко по ГОСТу 2903-78 — тому самому, по которому делали продукт еще при генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе. В составе только молоко и сахар — без загустителей, крахмала и консервантов.

Примечательно, такой подход до сих пор оказывается конкурентоспособным не только внутри страны. Как уточняют на сайте бренда, сгущенка экспортируется в Китай, США и страны СНГ. Для многих россиян эта банка с синей полосой остается символом детства, а также примером, как стандарт может пережить страну, которая его ввела.

Автомобиль «Нива»

ВАЗ-2121 «Нива» был разработан в 1970-х годах по инициативе председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который поручил создать автомобиль повышенной проходимости для сельской местности. Первый серийный экземпляр сошёл с конвейера 5 апреля 1977 года. «Нива» стала первым в мире серийным внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом, что обеспечивало отличную проходимость и комфорт. Автомобиль быстро завоевал популярность как в СССР, так и за рубежом, особенно в странах с суровыми климатическими условиями. За первые годы производства было выпущено более 2,5 млн экземпляров, из которых около 700 тыс. были экспортированы в более чем 100 стран мира.

Фото: [ сommons.wikimedia/order_242 ]

В настоящее время «Нива» продолжает выпускаться под названием LADA Niva Legend. Модель сохраняет свои ключевые особенности: постоянный полный привод, раздаточную коробку с понижающей передачей и блокировку межосевого дифференциала. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Несмотря на возраст конструкции, «Нива» остается востребованной благодаря своей надежности и проходимости, особенно в сельской местности и среди любителей активного отдыха. За первый квартал 2025 года продажи Niva Legend составили 7 451 автомобиль, что свидетельствует о стабильном спросе на эту модель.

Плавленый сырок «Дружба»

Появившийся в 1960 году, плавленый сырок «Дружба» стал символом послевоенного изобилия и до сих пор остается на полках магазинов. Его выпуск начался на московском молочном заводе № 6, а в советские годы он считался едва ли не деликатесом. До сих пор используется оригинальный рецепт, основанный на ГОСТ 31690-2013, где в составе — только сыр, сливочное масло и молоко.

Несмотря на развитие ассортимента и выход новых брендов, сырок «Дружба» стабильно покупают. Производят его сейчас в том числе под маркой «Карат» — преемником той самой московской фабрики. Он стал не просто продуктом, а гастрономическим символом советского быта, вызывающим у многих ностальгию и доверие.

Шоколад «Аленка»

Легендарный шоколад «Аленка» впервые появился в 1966 году на фабрике «Красный Октябрь». Образ девочки на обертке создавался в рамках конкурса по заказу Минпищепрома СССР и впоследствии стал одним из самых узнаваемых брендов в истории российской кондитерки. Несмотря на то, что оформление со временем менялось, его основа и рецептура остались практически прежними.

Фото: [ сommons.wikimedia/Sasha Krotov ]

Сегодня «Аленка» продолжает выпускаться в Москве и по-прежнему остается в лидерах продаж среди шоколадных плиток. Производитель подчеркивает, что плиточный шоколад делают с использованием классического рецепта молочного шоколада, а популярность продукта остается стабильной как в России, так и за ее пределами.

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