От операционной до ринга: легенда ММА Орловский бьется за титул после новой победы над болезнью

7 февраля в Филадельфии на турнире BKFC KnuckleMania VI легенда смешанных единоборств Андрей Орловский снова выйдет на ринг. Его соперником в главном бою вечера станет старый знакомый — американец Бен Ротуэлл. Для Орловского это будет третья попытка одержать верх над этим оппонентом, и две предыдущие уже завершились его победами.

Андрей Орловский завершил карьеру в ММА, будучи обладателем титулов временного и полноценного чемпиона UFC. Несмотря на уход из большого спорта, он не оставил ринг, перейдя в лигу бокса в перчатках BKFC. Обозреватели отмечают, что его карьера — это пример невероятной стойкости. Спортсмен трижды побеждал онкологию, последний диагноз был поставлен в 2025 году. Но уже через месяц после операции он дебютировал и победил в новом для себя формате.

Два года назад боец говорил о завершении карьеры, но сегодня, приближаясь к 50 годам, он строит новые амбициозные планы. Орловский намерен завоевать чемпионский пояс BKFC и реализовать давнюю мечту — провести боксерский поединок с другим легендарным россиянином, Федором Емельяненко. Как заключили в спортивном издании, его история заслуживает огромного уважения, и к новому испытанию легенда боев готов полностью.