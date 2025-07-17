От Рязани до Иваново: топ-10 самых дешевых направлений из Москвы на поезде в августе

В августе москвичам дешевле всего ехать в Рязань и Тулу на поезде, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Путешествия». Данные имеются в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно информации сервиса, в последний месяц лета москвичи чаще всего планируют поездки по центральной части России, выбирая недорогие направления с возможностью комфортного передвижения.

Самым выгодным маршрутом на поезде из Москвы в августе стала Рязань — при среднем сроке планирования в 57 дней билет в одну сторону обходится в 1 415 рублей. Второе место заняла Тула (52 дня до поездки, 1 545 рублей), за ней следуют Брянск (52 дня, 1 595 рублей), Владимир (54 дня, 1 695 рублей), Ярославль (56 дней, 1 725 рублей) и Смоленск (57 дней, 1 835 рублей). Также в топ недорогих направлений вошли Орел (53 дня, 1 840 рублей), Дзержинск (61 день, 2 185 рублей), Липецк (55 дней, 2 300 рублей) и Иваново (62 дня, 2 305 рублей).

При этом железнодорожные поездки в столицу также остаются популярными среди жителей других городов. Самым дешевым направлением в Москву в августе оказалась Вязьма — в среднем, билет покупают за 56 дней до отправления по цене 1 340 рублей. Далее идут Тула (53 дня, 1 365 рублей), Чаплыгин (56 дней, 1 410 рублей), Рязань (56 дней, 1 585 рублей), Брянск (53 дня, 1 715 рублей), Владимир (55 дней, 1 765 рублей), Ковров (55 дней, 1 775 рублей), Сасово (65 дней, 1 785 рублей), Смоленск (57 дней, 1 835 рублей) и Орел (48 дней, 1 900 рублей).

Как подчеркивают аналитики сервиса, в августе железнодорожные билеты часто стоят дешевле: на фоне умеренного спроса увеличивается количество доступных предложений и появляются сезонные скидки. Это позволяет путешественникам планировать поездки заранее и экономить на дороге, не жертвуя комфортом.

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