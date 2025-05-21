Лето 2025 года в Подмосковье обещает быть насыщенным культурными событиями. Где пройдут самые яркие фестивали региона — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Театральный фестиваль «У Троицы», Сергиев Посад

С 6 по 15 июня в Сергиевом Посаде пройдет Международный театральный фестиваль «У Троицы» (6+), собирающий коллективы из разных стран. Зрителей ждут спектакли на открытых площадках, мастер-классы и творческие встречи. Фестиваль предоставляет уникальную возможность познакомиться с современным театральным искусством в историческом окружении.

В программу войдут спектакли, поставленные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также постановки, связанные с творчеством А. С. Грибоедова, Б. Л. Пастернака и У. Шекспира.

Outline, Талдом

С 8 по 14 июля фестиваль Outline (18+) возвращается в уникальное место — на территорию бывшего пионерлагеря «Салют», который находится в 90 км от Москвы. Пространство превратят в арт-экосистему с танцполами, световыми инсталляциями, перформансами и ночными DJ-сетами.

Фото: [ freepik.com ]

Фестиваль объединяет электронную музыку, визуальное искусство и архитектуру, создавая атмосферу, будто гости находятся внутри фильма, где каждое здание, свет и звук рассказывают свою историю. На территории также будет оборудован палаточный городок со всеми удобствами для комфортного проживания.

Стоимость билета: 9,5 тыс. рублей.

«Дубрава. Музыка», Сергиев Посад

С 17 по 20 июля в Сергиевом Посаде состоится музыкальный фестиваль «Дубрава. Музыка» (12+). В программе — концерты классической и современной музыки, выступления известных исполнителей и молодых талантов.

Фестиваль пройдет на живописной площадке, что создаст особую атмосферу для гостей.

«Шкинь-Опера», Коломна

IV Международный историко-культурный фестиваль «Шкинь-Опера» (0+) состоится 14 июня в Коломне. Мероприятие пройдет в усадьбе Бибиковых в поселке Шкинь рядом со Свято-Духовским храмом.

Центральная тема фестиваля — 250-летие подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, благодаря которому Россия получила доступ к Черному морю и одержала победу над Османской империей.

Фото: [ istockphoto.com ]

В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия: главная сцена - «Мировая опера» у Свято-Духовского храма, тематические лекции в научно-дипломатическом павильоне «Кабинет» на берегу реки Северки, виртуальное «Путешествие в 1774 год» в VR-шатре, Также будут открыты детские интерактивные площадки: клуб «Дипломат», «Штаб фельдмаршала Румянцева», «Суворовский редут».

Слияние, Сосновый лес

С 10 по 13 июля в 200 км от Москвы пройдет фестиваль «Слияние» (12+) — это эко-кемпинг под открытым небом, где музыка, видео и театр объединятся в одном месте. Особенность фестиваля — сочетание спокойного отдыха на природе с музыкальными концертами, кинопоказом и другими активностями. Гостей ждут современные танцевальные треки и выступления различных артистов. Полный список участников станет известен ближе к дате мероприятия.

Цена билетов: от 3 тыс. рублей

РокМотоФиеста

С 18 по 19 июля состоится «РокМотоФиеста» (12+). Это фестиваль под открытым небом, где собираются любители рока, мотоциклов и хорошего настроения. Как и прежде, на одной площадке выступят лучшие российские трибьюты западных групп.

Цена билетов пока неизвестна.

Фото: [ медиасток.рф ]

Tuning Open Fest 2025, Солнечногорский округ

26 июля состоится десятый юбилейный музыкально-автомобильный фестиваль Tuning Open Fest (TOF 2025) (6+). Мероприятие пройдет в формате пляжной кибер-вечеринки с участием известных диджеев лейбла Symbiont Black Records. Фестиваль состоится на территории комплекса Round Lake в деревне Мышецкое Солнечногорского района, на базе отдыха «Круглое озеро».

Организаторы, стайлинг-студия PremiumCaste, подготовили автофестиваль в стиле кибер-вечеринки с яркими персонажами вселенной Symbiont. Территория базы отдыха Round Lake на один день станет центром притяжения для всех, кто интересуется автомобильным тюнингом и техно-музыкой.

На выставке Tuning Open Fest 2025 будет представлено более 170 эксклюзивных автомобилей, включая представителей известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. Ожидается, что фестиваль посетит более 2,5 тыс. зрителей, в том числе популярные автоблогеры.

НашРокФест, Волоколамский округ

С 8 по 10 августа в поселке Высоково «Новая Рига Парк» пройдет фестиваль «НашРокФест» (18+). Это мероприятие ежегодно привлекает тысячи поклонников качественной рок-музыки. В рамках фестиваля организаторы подготовят две сцены, где выступят более шести музыкальных коллективов. Для семей с детьми будет создана специальная зона с мастер-классами, играми и развлечениями.

Цена входного билета для взрослого на один день – 2 тыс. рублей, детский – 1 тыс. рублей.

Фото: [ freepik.com ]

Фестиваль «Город танцует в парках»

С мая по сентябрь в парках Московской области пройдет III Московский областной фестиваль современного танца под названием «Город танцует в парках» (0+). В этом году фестиваль приглашает танцоров со всей России, расширяя географию участников. Завершающим событием станет гала-концерт финалистов. Очный этап фестиваля начался 17 мая и продлится до 29 июня. Выступления будут проходить в 30 парках Подмосковья. На каждом концерте выступят 10 танцевальных коллективов, которые продемонстрируют свои лучшие номера. После их выступлений зрителей ждет концертная программа с участием звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на канале ТНТ.

«Медленное ремесло», Дмитровский округ

Фестиваль «Медленное ремесло» 2025 (0+) пройдет 12 и 13 июля в Ремесленной Слободе Глушенковых по адресу: Московская область, Дмитровский округ, деревня Новлянки, дом 45. Пространство объединения ремесленников. Главная миссия фестиваля — вернуть ремесленные традиции в жизнь современного человека.

Фестиваль «Медленное ремесло» — это не просто ярмарка, а настоящее путешествие в мир народного мастерства, где каждый гость может стать частью творческого процесса и прикоснуться к вековым традициям ручного труда.

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