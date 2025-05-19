Лето 2025 обещает стать настоящим пиршеством для гурманов и путешественников. От арктических деликатесов в Мурманске до таймырской оленины в Красноярске, от солнечных томатов Сызрани до папоротников и крабов Камчатки — фудфестивали по всей России приглашают в гастрономическое турне. Какие фудфестивали России стоит посетить летом 2025 года и во сколько обойдется дорога из Москвы к каждому из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

ЖаритьФест — Санкт-Петербург, 6-7 июля

Семейное барбекю-шоу на 10 тыс. кв. м в квартале DAA EXPO превращает городское лофт-пространство в огромную опен-эйр-кухню: десятки гриль-станций, чемпионат по ребрам, стендап, лайвы Lascala, «Мураками» и других — все включено даже в самый базовый билет, а детям до 12 лет вход свободный.

Добраться из Москвы быстрее всего самолетом: стоимость прямых рейсов до Пулково начинается от 2,4 тыс. рублей (время в пути — 1 час 25 минут).

«Пир на Волге» — Ярославль, 23-24 августа

На Стрелке у слияния Волги и Которосли откроется крупнейший пикник Центральной России — дегустации ресторанных сетов, фермерский маркет, фуд-спорт и ночные кинопоказы прямо на воде.

Фото: [ freepik.com ]

Скоростная «Ласточка» довезет от московского Ярославского вокзала за 3,5 часа, минимальная цена билета — от 589 рублей.

«Виноград» — Псков, 28 июня-6 июля

Федеральная эно-ярмарка «НАМ российского вина» ставит главный летний шатер в Финском парке: 150 марок вина, гастрошколы, ночные кинопоказы и концерты на берегу реки Великой.

Ночной поезд «Две столицы» довезет из Москвы в Псков за девять часов, стоимость плацкарта начинается от 1,3 тыс. рублей.

«Боргойская баранина» — Бурятия, 21 июня

Третий международный этно-фест в степи Атаган-Булаг славит кочевую кухню: живой морит, барбекю-шоу с монгольскими шефами, родео и конные скачки на фоне Саян.

Фото: [ istockphoto.com ]

Прямой рейс до Улан-Удэ из Москвы стоит от 5 580 рублей при раннем бронировании.

«ПапоротнИКРАб» — Камчатка, 15-22 июня

Юбилейный пятый сезон объединит массовый сбор папоротника, крабовые ужины под вулканами и финальный гастро-опен-эйр в спа-отеле «Лагуна».

До Петропавловска-Камчатского долететь без пересадок можно примерно за 13 тыс. рублей в одну сторону.

«Лук-Лучок» — Лух, 30 августа

Сельская ярмарка превращает поселок в Ивановской области в «луковое» королевство: трактор-шоу, выбор «Мисс Луковка», дегустации скоблянки и варенья из репчатого.

Поезд Москва-Иваново обойдется от 833 рублей и идет примерно четыре часа. Далее до Луха автобусом 90 км (около 300 рублей).

Фестиваль селедки — Переславль-Залесский, 12 июня

В центре внимания — знаменитый гастрономический символ города, переславская ряпушка, также известная как «царская селедка». На празднике гости смогут не только насладиться разнообразными рыбными угощениями, но и научиться готовить их самостоятельно. Шеф-повара поделятся секретами соления, маринования и копчения сельди.

Фото: [ freepik.com ]

Для самых активных участников фестиваля предусмотрена интерактивная программа с матросскими присказками, песнями и танцами. А для самых смелых — мастер-класс по поеданию селедки целиком, как это делают в Голландии.

Скоростная «Ласточка» довезет от московского Ярославского вокзала за 3,5 часа, минимальная цена билета — от 589 рублей.

«Быг-быг» — Удмуртия, 28-29 июня

Международный фестиваль национальной финно-угорской кухни «Быг-Быг» проходит летом в деревне Старые Быги в Удмуртии. Главные участники гастрономического праздника — финно-угорские народы, проживающие в разных уголках России: коми, марийцы, карелы и другие. На фестиваль они привозят блюда по рецептам своих национальных кухонь. Для гостей мероприятия, кроме дегустаций, проводят концерты, конкурсы и мастер-классы.

Авиаперелет Москва-Ижевск — от 5 108 рублей (полет примерно 5 часов 15 минут).

Праздник огурца — Суздаль, 13 июля

С древних времен Суздаль славился своими огурцами. Поэтому неудивительно, что именно этот город стал местом проведения ежегодного фестиваля, посвященного этому овощу. Событие проходит в июле, в разгар сезона. Праздник огурца собирает гостей на территории Музея деревянного зодчества. Здесь можно попробовать огуречные деликатесы, поучаствовать в конкурсах на лучший костюм, посетить мастер-классы, послушать концерты фольклорных коллективов и принять участие в традиционных русских забавах.

Фото: [ freepik.com ]

Доехать из Москвы в Суздаль можно прямым автобусом — самый удобный и дешевый вариант: в пути около четырех часов, билеты стоят от 1,2 тыс. рублей. Альтернатива — поезд до Владимира (от 439 рублей, 1,5–3 часа) и далее автобус до Суздаля (еще около 220 рублей и 50 минут). В сумме второй маршрут обойдется примерно от 660 рублей, но займет больше времени и требует пересадки.

«Вкус Москвы» — Москва, 27-29 июня

Уже более десяти лет фестиваль предоставляет гостям разнообразные форматы интерактивного досуга на одной площадке. На гастрономической сцене шеф-повара проводят мастер-классы по приготовлению итальянских блюд и делятся своими кулинарными секретами. А на площадке «Wine & Spirits Academy» известные российские сомелье организуют презентации и дегустации вин.

Ранее стало известно, куда отправиться в путешествие из Москвы на длинных выходных с 12 по 15 июня.