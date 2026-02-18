От «Связьинвеста» до ВТБ: как бывший топ-менеджер стал главным частным акционером

Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко продолжает скупать акции ВТБ, доведя свой пакет до 500 млн штук. Как сообщил РБК источник, знакомый с содержанием уведомления, поданного в Центробанк, теперь инвестору принадлежит 7,55% обыкновенных акций кредитной организации. С учетом привилегированных бумаг двух типов его доля в уставном капитале банка составляет 2,93%.

Рыночная стоимость пакета, исходя из котировок на закрытии торгов 17 февраля (88,86 рубля за бумагу), оценивается примерно в 44,4 млрд рублей. При капитализации банка в 588,42 млрд рублей доля инвестора превышает 15% от объема акций, находящихся в свободном обращении (free-float).

Это уже не первое увеличение доли Юрченко. Еще 10 февраля из данных на сайте раскрытия корпоративной информации стало известно, что он нарастил свою долю в госбанке с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций. По закону «Об акционерных обществах», владение не менее 2% голосующих акций дает миноритарию право выдвигать кандидатов в совет директоров и другие органы управления.

Сам инвестор объяснил свое решение долгосрочным характером вложений. Он напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин подтвердил намерение банка по итогам 2026 года зафиксировать прибыль на уровне 650 млрд рублей и вернуться к выплате дивидендов. Дополнительным фактором Юрченко назвал недавние заявления замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций ВТБ в обыкновенные.

