Кондиционер в машине нужен даже осенью: зачем включать его в холод

С наступлением осени кнопку A/C многие водители перестают нажимать, считая кондиционер исключительно летней системой. На самом деле в прохладную погоду он может выполнять совсем другую задачу — управлять влажностью в салоне. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему периодическое включение кондиционера осенью может быть полезно.

«Главная осенняя проблема в машине — не температура, а влага. В салон она попадает вместе с мокрой обувью, одеждой, листьями и даже просто с дыханием пассажиров. Если воздух становится насыщенным влагой, первым это показывает лобовое стекло: оно начинает покрываться тонкой пленкой изнутри. Кондиционер в этот момент работает как осушитель — воздух проходит через холодный испаритель, часть влаги конденсируется на нем, и обратно в салон поступает более сухой поток», — объяснил Егоров.

По словам специалиста, особенно заметна разница в дождливую погоду и утром, когда температура на улице невысокая. При этом лучше использовать приток воздуха с улицы, а не постоянно гонять его по салону в режиме рециркуляции. Производители автомобилей также предусматривают работу кондиционера в системах автоматического удаления запотевания стекол.

«Есть и еще один момент, о котором водители редко думают. Если кондиционер не включать месяцами, водитель фактически никак не проверяет состояние системы в обычной эксплуатации. А периодический запуск позволяет вовремя заметить посторонний шум, неприятный запах или снижение эффективности. Некоторые производители прямо рекомендуют включать кондиционер даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц примерно на пять минут», — отметил автоэксперт.

При этом нажать кнопку A/C при любой температуре недостаточно. У разных автомобилей есть собственные ограничения по работе компрессора, и при сильном похолодании электроника может просто не дать ему запуститься. Поэтому горящий индикатор кондиционера еще не означает, что компрессор действительно работает. В обычную осеннюю погоду, когда температура остается выше нижнего порога конкретной системы, кондиционер вполне может продолжать выполнять функцию осушения воздуха.

Если же стекла начали постоянно запотевать даже при включенном климате, одной кнопкой A/C проблему решать не стоит. Причиной могут быть мокрые коврики, забитый салонный фильтр или попадание влаги внутрь автомобиля. В таком случае кондиционер лишь временно убирает последствия, а искать нужно источник повышенной влажности.

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