От звезды до предателя: как Семен Слепаков превратился из популярного комика в иноагента

Комик Семен Слепаков* пытался добиться отмены штрафа 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента или снижения суммы штрафа. Однако суд не согласился с защитой, пишет ТАСС. Как после популярности на ТНТ Слепаков покинул Россию и стал иноагентом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На ТВ через КВН

Комедийная карьера Слепакова началась с КВН, как и у многих других российских юмористов. К окончанию вуза его команда попала в Высшую лигу КВН, в 2000 году он стал капитаном коллектива и оставался им в течение шести лет. Слепаков сумел вписать «Сборную Пятигорска» в элиту КВН.

По предложению друга и шоумена Гарика Мартиросяна Слепаков вскоре оставил родной Пятигорск и переехал в Москву. Вместе с другими комиками они организовали содружество авторов КВН. В 2005 году на телеканале ТНТ вышло новое юмористическое шоу Comedy Club, одной из звезд которого стал Слепаков.

Комик стал одним из сценаристов другого хита ТНТ — проекта «Наша Russia». Также он выступал продюсером сериалов «Универ» и «Интерны», полюбившимся широкой публике. Со временем Слепаков отошел от постоянного участия в Comedy Club, но продолжал развиваться как автор песен на злобу дня, многие из которых становились вирусными.

Предал Россию

В марте 2022 года Слепаков навсегда покинул Россию, продав недвижимость, и поселился в Тель-Авиве. В Израиль комик уехал вместе с семьей, теперь он считает чужую страну своим домом. Ранее юморист уже говорил, что считает себя евреем по национальности и любит бывать в Израиле. На «новой родине» он продолжил давать концерты. Средний ценник за выступление артиста после отъезда из РФ составил около 2,5 тысяч рублей. Так, Слепаков подешевел практически в два раза, сообщал телеграм-канал Mash. Как удалось узнать «СтарХит», комик даже готов устроить шоу для россиян в Израиле, ОАЭ или Казахстане, в 2023 году такой концерт стоил 50 тысяч евро.

После переезда из России Слепаков привлек внимание властей публикациями песен с политическим подтекстом. На ролики отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав юмориста предателем. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил лишить комика гражданства и признать иноагентом, а сенатор Константин Долгов призвал запретить Слепакову выступать в России за дискредитацию ВС РФ.

Фото: [ соцсети ]

В апреле 2023 года Минюст России внес бывшую звезду ТНТ в реестр иноагентов. Слепаков же не согласился со своим новым статусом и решил оспорить это в суде, но судья не поддержал комика. Как сообщало РИА Новости, поводом для признания Слепакова иноагентом стала песня «Колыбельная», в которой он высмеивал российских солдат. Кроме того, утверждается, что юморист получал финансирование из-за рубежа в 2021 и 2022 годах, общее число банковских операций составило 29.

В июне 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова за отсутствие маркировки иноагента на 30 тысяч рублей. Музыкант попытался оспорить решение суда или сократить сумму штрафа, но попытка не увенчалась успехом.

Ранее стало известно, что рэпера Оксимирона** обвиняют в растлении несовершеннолетних.

*признан в РФ иноагентом

**признан в РФ иноагентом