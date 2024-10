«Отчаянным домохозяйкам» 20 лет: что стало с актрисами культового сериала

Сьюзан Дельфино

Красотку Сьюзан в сериале сыграла Тери Хэтчер, 8 декабря актрисе исполнится 60 лет. Она дважды была замужем, от второго брака с актером Джоном Тенни у нее родилась дочь Эмерсон. Она пошла по стопам родителей и тоже связала свою жизнь с кино, однако 26-летняя актриса еще не достигла популярности матери.

В возрасте 35 лет Хэтчер призналась, что в детстве ее изнасиловал муж родной тети. На признание она решилась, когда узнала о том, что еще одна жертва педофила покончила с собой. Актрисе удалось посадить родственника в тюрьму.

После «Отчаянных домохозяек» Хэтчер практически нигде не снималась. Однако в последние годы она вела кулинарный канал на YouTube и работала ведущей шоу Daily Pop. Сейчас активно ведет свой блог в соцсетях, где делится моментами путешествий. А вот личная жизнь Хэтчер так и не сложилась — после расставания с отцом своей дочери звезда не сильно искала любовь.

Линнет Скаво

Многодетную мать и бизнесвумен в «Отчаянных домохозяйках» сыграла Фелисити Хаффман, с 1997 года она замужем за Уильямом Мэйси — звездой другого популярного сериала «Бесстыжие».

В 2019 году актрису посадили в тюрьму, срок составил 14 дней. Также Хаффман приговорили к 250 часам общественных работ и штрафу в 30 тысяч долларов. Звезду обвинили в финансовых махинациях во время поступления в известный университет Америки: Хаффман заплатила 15 тысяч долларов за правильные ответы на вступительные экзамены для дочери.

В этом году актрисе исполнится 62 года. От Мэйси она родила двоих девочек — Софию и Джорджию.

Бри Ван де Камп

Рыжеволосую железную леди Бри Ван де Камп сыграла Марсия Кросс, известная также по роли Кимберли Шоу в «Мелроуз-Плейс». 25 марта актрисе исполнилось 62 года.

В 2006 году, еще во время съемок в «Отчаянных домохозяйках», Кросс вышла замуж за брокера Тома Махони. Спустя год актриса подарила мужу девочек-близнецов Иден и Саванну. Вскоре Махони заболел раком, семья не бросила его, и вместе им удалось побороть онкологию, сейчас мужу актрисы 66 лет. В 2018 Кросс призналась, что тоже заболела раком, опубликовав в Instagram* фото с выпавшими, но уже снова отросшими волосами. Актрисе удалось выйти в ремиссию, писал журнал Us Weekly.

После съемок в «Отчаянных домохозяйках» Кросс долгое время не появлялась на экране, посвятив время семье. Спустя годы ее можно было увидеть в роли Клер Хаас в «Куантико». В настоящее время актриса продолжает планомерно вести светскую жизнь, чем делится в соцсетях, и выходить на сцену, например, в мюзикле Pay The Writer от The New York Times.

Габриэль Солис

Мексиканскую красотку и жену богача Габриэль Солис сыграла Ева Лонгория — самая молодая из актрис сериала. В 2024 году ей исполнилось 49 лет.

В 2016 году Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В браке родился единственный и долгожданный сын актрисы Сантьяго. В 2018 году DailyMail писал, что семья продает недвижимость в Беверли-Хиллз и переезжает в Испанию.

В этом году актриса присоединилась к съемкам сериала «Убийство в одном здании», где также играет Селена Гомес. Личной жизнью и актерскими буднями Лонгория регулярно делится в Instagram*.

Мэри Элис Янг

Мэри Элис Янг, со смерти которой начался сюжет всего сериала, сыграла актриса Бренда Стронг, 25 марта ей исполнилось 64 года. С 2015 года Стронг замужем за актером Джоном Фарманешем-Бокка. В первом браке с Томом Анри Стронг родила сына Зака, сейчас ему 29 лет, и он тоже активно участвует в съемках.

Сама Стронг реализовалась не только как актриса: она также проявила себя в роли инструктора по йоге.

Иди Бритт

Стервозную Иди на экране сыграла британка Николетт Шеридан. 21 ноября ей исполнится 61 год.

Строптивым характером оказалась знаменита не только героиня Шеридан, но и она сама. В 2009 года она ушла из проекта и подала иск в 20 млн долларов на продюсера Марка Черри, которого обвиняла в незаконном увольнении, побоях и дискриминации, и телеканал ABC. Однако выиграть дело блондинке не удалось, многие актеры заступились за Черри.

Шеридан дважды была замужем, второй брак с Аароном Файперсом продлился три года и закончился в 2018 году. Сейчас актриса живет одна, детей у нее тоже нет.

Кэтрин Мейфеир

Соперницу Сьюзан Кэтрин сыграла Дана Дилейни. В этом году она отметила свое 68-летие. После окончания съемок Дилейни работала телеведущей. Актриса никогда не была замужем и не имеет детей.

Рене Перри

Роль шикарной Рене в «Отчаянных домохозяйках» исполнила Ванесса Уильямс. Сейчас актрисе 61 год, она трижды была замужем — в 2021 году, после шести лет вместе, Уильямс развелась с Джимом Скрипом и больше не вступала в брак. У Уильямс четверо детей: три дочери и сын. Актриса известна не только своими съемками в кино, но и музыкальной карьерой, на ее счету несколько выпущенных альбомов.

