Отец Яниса Тиммы не может принять выбор сына: выяснилось, почему родственники спортсмена обвиняют Седокову в его смерти

Певица Анна Седокова должна сделать выводы, понять, как ей жить, как вести себя и выстраивать отношения с людьми после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, заявила психолог Марианна Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Предварительно, баскетболист покончил с собой в ночь после дня рождения экс-супруги, не сумев пережить развод с ней.

По словам Абравитовой, певица выбирает мужчин, которыми легко помыкать и манипулировать, что не дает почву для развития здоровых отношений. Если Седоковой нужна гармония, ей стоит пересмотреть привычный сценарий, посоветовала психолог. Если же звезду все устраивает, можно оставить старую модель. При этом эксперт подчеркнула, что вины Седоковой в трагедии, которая случилась с Тиммой, нет.

«Янис был совершеннолетним, взрослым человеком, мужчиной, и, конечно, уровень его ответственности нельзя переклады на кого-то другого», — объяснила Абравитова.

Однако родственники баскетболиста возложили вину за произошедшее на Седокову. Об этом в программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявил отец Яниса Тиммы Райтис, с которым у спортсмена испортились отношения после брака. Психолог отметила, что отец ищет виноватого в смерти своего сына и не может принять, что тот сделал свой выбор сам.

«Он будет считать, что его сына направили, зомбировали, полностью поглотили его волю. Хотя, если человек здоров, этого сделать нельзя. И если это не ребенок, а Янис не был ребенком», — прокомментировала эксперт.

Она добавила, что каждый человек сам ответственен за свои переживания, ощущения, эмоции, потому что обладает волей и интеллектом.

«Если наши эмоции зашкаливают, мы, будучи адекватными людьми, здоровыми, можем оценить это и начать с этим работать. Если Янис этого не делал, значит, это тоже зона его ответственности. Это он выбрал эту женщину, это он сделал выбор в пользу полного разворота к ней и отказа от всех друзей, от отца», — заключила специалист.

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