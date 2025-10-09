Конец эпохи самозанятых? Налоговый эксперимент хотят завершить на два года раньше — что будет дальше

Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с налогом на профессиональный доход уже в 2026 году — на два года раньше запланированного срока. Такая рекомендация зафиксирована в постановлении верхней палаты парламента, принятом по итогам заседания с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что ожидает самозанятых.

Среди ключевых инициатив Совфеда отмечаются: досрочное прекращение действия режима налога для самозанятых в 2026 году, усиление мер контроля за сокрытием или занижением налоговых обязательств, пересмотр существующей системы налогообложения для данной категории граждан. По информации Минэкономразвития, на данный момент в России насчитывается 14,3 млн самозанятых. Для них установлен льготный налоговый режим: ставка составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — при взаимодействии с компаниями. Как пояснила эксперт Литвиненко, задача Совета Федерации по предложению об уменьшении числа самозанятых заключается в том, чтобы уменьшить дефицит бюджета.

«Если еще в середине года мы говорили о цифре от 5 до 8 трлн рублей дефицит, то сейчас эта цифра может составить 12 трлн рублей. Цифра огромная, и поэтому принято такое решение», — отметила специалист.

По ее словам, суть инициативы заключается в том, что достаточно большое количество людей открывает самозанятость, платит фиксированную сумму налога, а доходы граждан при этом составляют гораздо больше, чем предусмотрено по данной форме ведения предпринимательства.

«Кроме того, по форме самозанятости не предусмотрен найм сотрудников. На самом деле, получается, что большинство тех, кто открывает форму самозанятости, в той или иной степени задействуют работников и неофициально платят заработную плату и не платят соответствующие налоги», — выразила мнение эксперт.

Экономист добавила, что такое предложение приведет к переводу самозанятых на индивидуальное предпринимательство или в категорию юридических лиц.

«Это позволит повысить именно поступление налогов, то есть улучшить работу фискальной системы Российской Федерации. Категория самозанятых будет ликвидирована. Останется две формы: индивидуальное предпринимательство и юрлица», — заключила Литвиненко.

