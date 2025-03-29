Отправляют на смерть: пользователи TikTok борются за жизни 60 афганских активисток, которых могут депортировать в Кабул

В TikTok завирусились видео с призывом помочь 60-ти афганским активисткам, которых могут депортировать из Пакистана на Родину, где женщин ждет заключение или смертная казнь. Что известно о ситуации — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Просят покинуть страну

Власти Пакистана обратились ко всем «нелегальным иностранцам», афганским гражданам, с просьбой покинуть страну до 31 марта, в ином случае их депортируют 1 апреля, пишет Reuters. В министерстве внутренних дел Пакистана отметили, что страна продолжает выполнять свои обязательства и обязанности как ответственное государство, и лица, находящиеся на ее территории, должны будут выполнить все юридические формальности.

Граждане Афганистана бежали в соседний Пакистан после прихода к власти движения «Талибан»*. Среди тех, кого могут депортировать обратно, оказались 60 афганских активисток, которых в Афганистане ждет тюрьма, пытки и даже смертная казнь. Пакистанские чиновники призывают другие государства разместить у себя афганок, однако активных действий со стороны правительств в этом направлении принято не было.

Подключили TikTok

Нидерландская фем-активистка Надя Мюллер решила попытаться спасти афганских женщин. На портале Change.org она запустила петицию с просьбой предоставить афганкам и их семьям время на получение гуманитарных виз и переезд из Пакистана в третьи страны.

Фото: [ freepik.com ]

Проблема стала важной и для пользователей TikTok, в том числе российских. Блогеры публикуют видео, на которых рассказывают о ситуации, призывают проголосовать за петицию и обратить внимание на проблему, требующую безотлагательного решения. До депортации граждан Афганистана, назначенной правительством Пакистана, осталось буквально несколько дней, однако пользователи соцсетей активно сражаются за судьбы 60-ти женщин, которых буквально могут отправить в руки палачу. На данный момент за петицию против депортации активисток в Афганистан уже проголосовали свыше 425 тысяч человек.

Ранее стало известно, что подписчики переживают о том, что блогершу Таню Кусь могут держать в заложниках.

* признано террористическим и запрещено в РФ