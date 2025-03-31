Отравление и кома: что известно о состоянии рэпера Паши Техника в Таиланде, чем отравился

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) попал в тайскую больницу после отравления запрещенными веществами, врачи ввели его в искусственную кому. Артист уже не в первый раз находится в наркотической коме, в 2022 году он едва не умер от передозировки. Что известно о скандалах вокруг Паши Техника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Передозировка и тюрьма

Алкогольная и наркотическая зависимость сопровождают рэпера на протяжении всего его творческого пути. В 2008 году Пашу Техника задержали за распространение и хранение синтетических наркотиков, суд назначил артисту пять лет в колонии строгого режима, но отпустили его раньше — через четыре года — за примерное поведение. В 2020 году Техник нарвался на новый срок — 11 месяцев лишения свободы за вождение в нетрезвом виде. Позже рэпер признавался в интервью, что, выйдя из колонии, практически каждый день пил, употреблял антидепрессанты, водил машину без прав и даже несколько раз попал в ДТП.

Из-за своих зависимостей Паша Техник имел проблемы не только с законом, в 2022 году его госпитализировали в реанимацию из-за передозировки. В ноябре того же года рэпер отправился на реабилитацию в рехаб, летом 2023 года он закончил лечение. Вскоре его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацисткой символики — татуировку с Карлсоном с пропеллером в форме свастики. Затем Пашу Техника вернули в рехаб, какое-то время он даже мог справляться со своими зависимостями, но в 2024 году признался, что сорвался и собирается кодироваться.

Фото: [ соцсети ]

«Паша Техник умер»

Накануне в соцсетях активно начали распространяться слухи о том, что Паша Техник умер. Однако вскоре близкие рэпера опровергли ТАСС данную информацию. Артист жив, но находится в стабильно тяжелом состоянии в одной из клиник Таиланда. По информации «СтарХита», его ввели в искусственную кому после передозировки запрещенными веществами, об этом стало известно утром 27 марта.

Друзья предполагают, что Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат, угостивший его таблетками на вечеринке. Именно после этого случая рэпер попал в больницу, утверждают его близкие. По данным телеграм-канала Mash, друзья не сразу отвезли артиста к врачам, три дня они пытались выходить его дома с помощью капельниц и непрямого массажа сердца, скорую вызвали, когда состояние стало совсем плохим. Неизвестный фанат Паши Техника, предположительно, угостивший его запрещенными веществами, сразу улетел из Таиланда.

Сейчас рэпер находится на вазопрессорной поддержке, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. У Паши Техника поражено почти 100% легких, врачи полагают, что у него могла развиться пневмония на бактериальной почве. Кроме того, у рэпера отмечают полиорганную недостаточность и септический шок. Тайские врачи продолжают бороться за жизнь Паши Техника, не давая благоприятных прогнозов.

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