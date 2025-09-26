Палестина стремится в БРИКС: новое признание на мировой арене и вызов глобальным альянсам

Палестинское государство желает стать новым членом БРИКС, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. И в нынешних реалиях признания государства на Генассамблеии ООН это становится все более возможным. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил вероятность вступления Палестины в БРИКС.

Как отметил Нофаль, Палестина пока не получила ответа от стран-участниц, но в любом случае планирует продолжить принимать участие в качестве гостя. Политолог Маркелов считает, что вступление государства в БРИКС вопрос времени.

«Палестину могут принять в БРИКС. Первыми государство поддержали страны БРИКС. Это хорошая политическая история, потому что сейчас идентификация любого государства происходит не только по его признанию, но и по признанию группами государства. Это уже серьезная подушка безопасности и новый статус государства. Это следующий уровень для государства Палестина», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что БРИКС как таковая организация имеет не меньшее влияние на мир в сравнении с Евросоюзом, НАТО.

«Это второй мировой полюс, это хорошее противодействие Евросоюзу, НАТО и G20. Этим можно будет манипулировать в конфликте с Израилем, на их конфликт уже может отвечать не просто государство, а коллективное заявление стран. В данном случае БРИКС — это точка, куда Палестина сможет обратиться и, Израилю мало не покажется. Израильская позиция здесь будет ослабляться», — заключил Маркелов.

