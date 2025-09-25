Саркози осужден по «ливийскому делу»: как миллионы Каддафи и чемоданы налички довели экс-президента до тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в уголовном сговоре в так называемом «ливийском деле» — расследовании о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ. Вердикт стал беспрецедентным: впервые в истории Пятой республики бывший глава государства осужден за подобное преступление. Как связаны Саркози с Каддафи — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вердикт суда и суть обвинений

25 сентября 2025 года Парижский уголовный суд вынес решение: Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре, связанном с попыткой обеспечить незаконное финансирование избирательной кампании 2007 года. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, часть которых подлежит обязательному исполнению даже в случае апелляции.

При этом судьи оправдали Саркози по другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и прямом получении нелегального финансирования. Прямых доказательств перечисления денег на счет его штаба представлено не было. Тем не менее суд посчитал доказанным факт существования сговора и участия в нем ближайшего окружения бывшего президента.

Вместе с Саркози под суд попали его соратники, в том числе бывшие министры Клод Геан и Брис Ортефе. Первый получил реальный срок, второй — условное наказание. Ряд фигурантов дела были частично оправданы. Сам Саркози отвергает все обвинения и объявил о намерении подать апелляцию.

Фото: [ istockphoto.com/Angela Allen ]

Связь Саркози с режимом Каддафи

Истоки «ливийского дела» уходят в 2011 год, когда после свержения режима Каддафи его сын Саиф аль-Ислам публично заявил, что Ливия профинансировала кампанию Саркози. В 2012-м французский сайт Mediapart опубликовал документ, где говорилось о договоренности о выделении до 50 млн евро.

Главным свидетелем обвинения стал франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин. Он утверждал, что в 2006–2007 годах доставлял чемоданы с наличными из Триполи в Париж. Позже его показания менялись, часть признаний он отозвал. За несколько дней до вынесения приговора Такиддин скончался в Бейруте, что лишь усилило внимание к его роли в деле.

При этом выделенные 50 млн евро долго считались главным доказательством обвинения. Однако экспертизы вызывали сомнения, а в окончательном решении суда сказано, что документ, «скорее всего, является подделкой». Несмотря на это, суд опирался на совокупность других показаний и материалов, чтобы обосновать приговор.

В 2007 году отношения Парижа и Триполи заметно потеплели. В июле Саркози посетил Ливию, а в декабре Муаммар Каддафи впервые за три десятилетия приехал с государственным визитом во Францию. Тогда были заключены крупные соглашения: контракты на поставку самолетов Airbus и договор о сотрудничестве в ядерной сфере.

В 2011 году в ходе «Арабской весны» в Ливии вспыхнуло восстание. Франция под руководством Саркози стала одной из ведущих стран, поддержавших военную интервенцию НАТО против сил Каддафи. Осенью того же года ливийский лидер был убит в Сирте, а его режим пал.

